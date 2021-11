O estoque da Tesla caiu. Aqui está o que realmente está por trás do slide.

tamanho da fonte





As ações não podem subir para sempre e finalmente caíram na terça-feira. Relatórios de recalls e incertezas sobre a empresa Lidando com Hertz Duas causas possíveis, mas um terceiro fator pode ser a verdadeira chave.

As ações da Tesla (Ticker: TSLA) caíram 1,6% no pregão da manhã, após uma queda de 5% antes da abertura. o



O estoque da Tesla estava em farrapos. Ele subiu em oito dos últimos nove pregões e ganhou 70% nos últimos três meses. Suas ações se recuperaram com sinais de que a empresa já venceu a corrida de carros elétricos, tendo assinado um acordo com a Hertz (HTZ) para comprar 100.000 carros elétricos. Empresas como







anunciado (GM) gastos massivos Planejando tentar preencher a lacuna.

Não é surpresa, então, que a ação reaja mal a manchetes potencialmente negativas. Primeiro, o próprio Musk twittou Tesla ainda não assinou contrato com







(HTZZ). Então veio o anúncio de que a empresa seria Ligue para 11700 carros.

No entanto, o tweet de Musk pretendia ser positivo. O negócio da Hertz é a primeira grande venda da frota da Tesla. As vendas de frotas tendem a ter uma margem menor. Os compradores de frotas procuram descontos por volume e muitas vezes não compram todas as opções sofisticadas que os consumidores individuais fazem.

Musk tranquilizou investidores, na data







(TWTR), algumas vezes a Tesla vende todos os carros que pode fazer e não oferece nenhum desconto hoje em dia.

As ações da Hertz foram inicialmente afetadas pelo tweet, começando com uma perda de cerca de 6% nas negociações pré-mercado. Mas nada acontece no vácuo.

Analógico Hertz







(CAR) relatou resultados melhores do que o esperado na noite de segunda-feira, enviando o estoque para cima cerca de 1% no pré-mercado de negociação, apesar dos ganhos acumulados no ano de quase 360%. A demanda por aluguel de carros e as métricas operacionais estão melhorando.

Nas negociações do final da manhã, parecia que os comerciantes de meme estavam pressionando os vendedores a descoberto, como faziam com







No início do ano. As ações da Avis subiram 162%, para US $ 450 cada, colocando a Hertz em alta, com um ganho de cerca de 16%.

Para as ações da Tesla, uma recompra pode ser um negócio maior do que uma venda para a Hertz. Os carros são chamados devido a um erro de comunicação do software que pode acionar a frenagem de emergência automática. A correção é uma atualização de software over-the-air. enfrentar tesla Escrutínio mais organizado sobre os recursos de assistência ao motorista nos últimos meses.

Além disso, a Tesla ofereceu recentemente uma versão “beta” de seu software totalmente autônomo mais recente para drivers Tesla qualificados para a atualização. A Tesla acredita que seu software torna os veículos mais seguros. No entanto, os reguladores ainda precisam se adaptar a quais carros estão sendo aprimorados por meio de atualizações de software e como lidar com as mudanças feitas no software para corrigir bugs.

No entanto, qualquer notícia pode desencadear uma venda de ações da Tesla. A ação está muito sobrecomprada, o que significa que está subindo rapidamente em relação à sua história. Quando as coisas ficam extremas, as ações podem voltar à média. A leitura de força relativa da Tesla é 94. Uma leitura de 50 é, basicamente, normal e níveis acima de 70 geralmente fazem os traders procurarem uma queda.

Na terça-feira, as ações da Tesla haviam superado o S&P 500 em quase 77 pontos percentuais nos últimos 100 dias, observou a Datatrek Research em uma nota na terça-feira. Isso é muito, mas Tesla nunca ouviu falar disso.

“Ao que parece, a recente alta da ação é uma medida muito natural para esse nome”, disse a equipe de pesquisa. Com um desempenho superior como esse, os investidores realmente não precisam de uma desculpa para realizar lucros.

O estoque da Tesla ainda tem um longo caminho a percorrer antes de parecer pronto para o sucesso.

Escreva para Ben Levisohn em ben.levisohn@barrons.com