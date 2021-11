Criptomoeda ‘Squid Game’ desmorona em um golpe de US $ 3 milhões

Criptomoeda inspirada em jogo de lula Conseguiu atrair investidores suficientes para ver seu valor aumentar para mais de US $ 2.800 … antes de seus criadores e desaparecido. A criptomoeda chamada $ SQUID, que não foi oficialmente aprovada pela Netflix, foi lançada no final de outubro e aumentou seu valor para 310.000% em poucos dias. Vendido como uma forma de jogar um próximo jogo online baseado na série sul-coreana, Buried People é forçado a jogar um jogo mortal.

No entanto, às 5h40 da manhã de segunda-feira, o valor da moeda caiu para $ 0, e seu site desapareceu (você pode assistir Arquivos aqui) e conseguiu sua conta no Twitter impedido. Como Gizmodo Ele explicou que seus criadores organizaram o que no mundo das criptomoedas é chamado de “tapete puxado”, em que os criadores de moedas tiram proveito do dinheiro real e desaparecem. Os golpistas podem ter roubado até US $ 3,38 milhões.

Houve vários sinais de que a criptomoeda era uma farsa desde o início – as pessoas não perceberam ou ignoraram, possivelmente devido à promessa de um jogo baseado no popular programa da Netflix. Seu site estava cheio de erros ortográficos e gramaticais também Gizmodo Que as pessoas podiam comprar moedas, mas não tinham permissão para vendê-las.

Esta não é a primeira vez que uma moeda baseada na cultura pop é lançada, e não será a última. Embora alguns possam ser legítimos, os interessados ​​em investir neles deverão estar atentos a sinais de fraudes. No início deste ano, a criptomoeda era baseada em O mandaloriano virou ser uma farsa, Além disso.