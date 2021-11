Qualquer queda do mercado atrelada ao Fed na quarta-feira é uma oportunidade de compra

CNBC Jim Cramer Ele disse que os investidores devem estar preparados para pegar qualquer recuo do mercado na quarta-feira, quando a atenção de Wall Street estará no Federal Reserve, ao concluir sua reunião de política monetária de dois dias.

O presidente do Banco Central, Jerome Powell, deve dar uma entrevista coletiva aproximadamente às 14h30 de quarta-feira. Os investidores buscarão insights sobre Possíveis ajustes na política monetária altamente acomodatícia do Federal Reserve Depois de meses de dados de inflação quentes. Kramer sugeriu investidores ricos que Você quer ver o Fed mais hawkish Ele pode reagir negativamente se Powell mantiver sua postura pessimista sobre a inflação.

“Se este mercado cair amanhã, graças à ira dos ricos, que culpam Jay Powell por [municipal bonds] e suas deficiências, você precisa considerar isso como uma oportunidade de compra e pular nas melhores linhas ”, “dinheiro louco” anfitrião disse terça-feira. Cramer destacou as empresas de semicondutores, em particular, com a persistente escassez do setor.

“Simplesmente não há chips suficientes e não há nada que o Fed possa fazer para mudar a não ser destruir a economia, o que é uma solução menos do que ideal para um presidente do Federal Reserve que enfrenta uma reinicialização, ou não, pelo presidente dos Estados Unidos Estados. ”

Os comentários de Kramer na terça-feira ocorreram após os três principais índices de ações dos EUA Fechado com recorde pela terceira sessão consecutiva. Fortes ganhos corporativos impulsionaram o sentimento em Wall Street conforme os mercados entraram Época sazonalmente forte do anoUm fato, principalmente Kramer Show de segunda-feira.

O Federal Reserve deve anunciar na quarta-feira um plano para começar a desfazer seu programa mensal de compra de títulos. Essa iniciativa, conhecida como flexibilização quantitativa, começou no ano passado durante a pandemia do coronavírus em um esforço para impulsionar a economia vacilante.

Cramer observou que não se espera que o banco central ajuste as taxas de juros de níveis próximos a zero, embora alguns participantes proeminentes do mercado preocupados com a inflação tenham pedido recentemente ao Fed para fazê-lo.

“O que quero dizer? Todo o debate está fora do assunto. O que Powell sabe é que temos escassez em todos os lugares que não pode ser consertada enviando a economia ao colapso. Você não pode ter mais trigo ou milho, semicondutores ou petróleo e gás no mundo “, disse Kramer. Esta conexão está aumentando as taxas de juros.