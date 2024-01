O drama de 3 horas é a obra-prima número um do ano

O cinema lento é um subgênero cujas obras podem representar um desafio significativo para aqueles que não estão acostumados com seus ritmos pacientes, longas durações e enredos simples. No entanto, os espectadores dispostos a entrar em sintonia com os comprimentos de onda desses filmes são frequentemente recompensados ​​com joias hipnóticas e meditativas que exploram as correntes ocultas maiores e silenciosas da vida e do mundo. Este é o caso de Phạm Thiên Ân Dentro da casca do casulo amarelo, vencedor da Camera d'Or (ou seja, Melhor Estreia) no Festival de Cinema de Cannes do ano passado. Um drama de três horas cuja história estreita serve como esqueleto para um exame formalmente brilhante de perda, fé, família e conexão, é a primeira obra-prima do ano e imperdível para qualquer pessoa interessada em mais do que apenas um filme de grande sucesso.

Estreia nos cinemas em 19 de janeiro Dentro da casca do casulo amarelo É, do ponto de vista narrativo, enganosamente simples. Thien (Le Vuong Vu), um solteirão de vinte e poucos anos, é chamado durante uma passagem por Saigon para ajudar a lidar com uma emergência familiar. Em sua cidade natal rural vietnamita, sua cunhada Hanh morreu em um acidente de carro, e desde que seu marido (irmão de Thinh) Tam foi isolado e fugiu para lugares desconhecidos, seu filho de 5 anos, Dao (Nguyen Thienh) assumiu. Ele agora é um órfão. Após seu retorno, Thien Dao o coloca sob sua proteção enquanto supervisiona os preparativos para o funeral de Hanh, bem como se reconecta com aqueles que ele não viu desde que partiu (e o resto de seu clã emigrou para os Estados Unidos). Esses indivíduos incluem seu amigo Truong (Vu Ngoc Manh) e a freira Thao (Nguyen Thi Truc Quynh), sua ex-namorada por quem ele ainda sente sentimentos. Eventualmente, Thane embarca em uma busca para encontrar seu irmão, o que o leva a uma vasta zona rural.

É um eufemismo dizer isso Dentro da casca do casulo amarelo Luz no trabalho. No entanto, compensa a falta de um incidente notável (para não mencionar emocionante) com um clima suntuoso evocado por uma estética massiva. Dirigindo contemporâneos asiáticos como Apichatpong Weerasethakul e Bi Gan (que foi seu primeiro filme Kylie azuis Parece ser um efeito ao vivo), Phạm Thiên Ân mostra a maior parte das cenas em tomadas longas e ininterruptas.

Isso é destacado por uma exposição de 25 minutos que começa em uma fazenda enquanto Thien e Truong discutem os custos do funeral de Hanh, segue para Thien andando de motocicleta em estradas de terra em direção a um grupo de casas de madeira e termina com ele sentado e conversando com idosos Le (Nguyen Van Le, que fez a mortalha funerária de Hanh, e depois de se recusar a pagar novamente pelo trabalho, falou com Thien sobre seu serviço na Guerra do Vietnã. Em termos de duração, é uma conquista impressionante. No entanto, o que o torna verdadeiramente impressionante é o trabalho artesanal da cinematografia de Pham Thien Anh e Dinh Duy Hung, que alterna entre composições estáticas, zooms lentos e panorâmicas fluidas – ao redor, dentro e através de espaços exteriores e interiores – com graça e expressão surpreendentes.

Nesta peça central e nas suas múltiplas sequências de parentesco, Phạm Thiên Ân esconde e revela. Ao mesmo tempo, a sua fotografia move-se num ritmo meditativo e móvel, aumentando a sensação de que Thien está a flutuar pelo mundo – uma impressão amplificada pelas vistas das aldeias rurais, vales e montanhas do Vietname, cobertas por uma camada de nevoeiro que parece opressiva. sobre os habitantes da Terra, bem como um sonho em que Thane anda silenciosamente em suas bicicletas por estradas enevoadas pontilhadas pelos faróis de outros veículos. Quando Thien Thao pergunta se ela vai esperar por ele, sua resposta pode ser uma expressão de seu estado atual: “Sinto que estou à deriva. Sinto-me perturbado e sufocado. É como se uma nuvem espessa me cercasse. Está impedindo me impedir de alcançar a luz.”

O ondulante Phạm Thiên Ân convida à contemplação em suas imagens de foco profundo, que muitas vezes emolduram figuras em portas, janelas e corredores estreitos, e que o diretor embala cheio de detalhes, desde certificados militares e fotos de família do Sr. no chão, em rostos refletidos, em espelhos e superfícies descentralizadas. Dentro da casca do casulo amarelo Ele se sente ao mesmo tempo etéreo e pesado, já que os fantasmas do passado sempre cercam Thane, e ainda assim os fardos do presente – incluindo sua dor, alienação e confusão – pesam sobre seus ombros e coração. Seja o relógio brilhante no escuro, seus ponteiros sinalizando um progresso sinistro e imparável, ou as viagens de motocicleta de Thien por esta terra pastoral, o filme lança um feitiço meditativo e quase alucinatório. As fronteiras entre o real e o irreal são tênues, mesmo sem levar em conta a propensão de Thane para truques de mágica, que ele usa para manter o ânimo de Dao após a morte repentina de sua mãe.

No coração…ou no meio Dentro da casca do casulo amareloA confusão e alienação do purgatório é a crise espiritual de Thane. “A existência da fé é uma coisa misteriosa…Quero acreditar, mas não posso”, disse ele logo no início, e a morte subsequente de Hanh, e as suas consequências, exacerbaram em vez de esclarecerem as suas questões sobre Deus. Tal como Thao, ele está dividido entre o seu desejo de comunhão sagrada e o prazer humano, incapaz de conciliar satisfatoriamente a beleza majestosa do mundo (onde a presença do Todo-Poderoso pode ser sentida) com as contradições inerentes à vontade divina, corporizadas no facto que Tam e Hanh foram casados ​​​​pela Igreja (“O que Deus uniu, nenhum homem separe”). No entanto, Tam escapou mais tarde e Hanh foi devolvido ao céu.

Encontrar um equilíbrio entre próspero e exaustivo, Dentro da casca do casulo amarelo É a imagem de um homem sem amarras. Procurando estabilidade e unidade ao longo de estradas misteriosas e em campos e habitações remotas, Thane acaba por procurar Tam em vão, localizando apenas mais espaços vazios e insatisfatórios que o deixam num estado de animação suspensa. À beira da estrada onde ele procura consertar sua motocicleta, uma senhora idosa discute a miséria dos mortos, o cheiro da vida em decomposição e a necessidade de “buscar a salvação através da devoção à oração e à participação na missa… em comparação com a eternidade. é apenas um momento fugaz.” No entanto, incapaz de encontrar consolo em Deus ou em fantasias de vida após a morte (mesmo aquelas que confortam Dao), Thane continua sendo um andarilho sem rumo preso entre mundos, flutuando em correntes que ele não pode controlar. Dentro da casca do casulo amarelo Ele pede algo semelhante aos seus espectadores, forçando-os a submeter-se aos seus ritmos calmos e ruminativos. Aqueles que o fizerem serão bem recompensados.