Trent Williams planeja nova música de entrada pré-jogo do Bumpboxx para 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – O ritual Bumpboxx dos 49ers continuará com uma nova música antes da abertura dos playoffs da NFL de 2024 contra o Green Bay Packers, no sábado, no Levi's Stadium.

Trent Williams e Deebo Samuel são os dois jogadores que escolhem a música que toca no gigante sistema de alto-falantes Bluetooth enquanto a equipe entra no túnel para entrar em campo antes do jogo.

A tradição é que enquanto o time continuar vencendo, a música continuará a mesma. Após uma derrota, o defensor esquerdo e wide receiver do All-Pro escolhe uma nova música.

“Cara, essa é uma boa pergunta”, disse Samuel à NBC Sports Bay Area quando questionado sobre qual música seria tocada antes do jogo da rodada divisional da NFC no sábado. “Ainda não conversamos sobre isso. Pergunte a Trent.”

Embora a música normalmente mudasse devido à derrota para o Los Angeles Rams na semana 18, este não era um jogo comum, com vários titulares jogando um número limitado de snaps, se é que o faziam. Mas parece que mudar a música ainda está em ordem.

“Talvez precisemos de uma música de interlúdio”, disse Williams à NBC Sports Bay Area. “Obrigado por me fazer pensar novamente sobre isso. Temos que fazer uma escolha.”

Os 49ers tocaram uma variedade de músicas para aumentar seus níveis de energia enquanto iam para o campo antes do início do jogo. Durante sua corrida ao Super Bowl LIV em 2019, a música “The Box” de Roddy Ricch foi seu hino antes do jogo.

Recentemente, Williams e Samuel recorreram às músicas do rapper NBA YoungBoy. “B—h Let's do it” e “Father” estiveram entre as músicas utilizadas durante a temporada de 2023.

Não importa a música que Williams e Samuel escolham, não há dúvida de que o time estará focado e energizado ao chegar ao Levi's Stadium para o pontapé inicial às 17h15, horário do Pacífico, contra os Packers, no sábado.

