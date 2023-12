O Cybertruck da Tesla parece mais um SUV do que uma picape, o que eleva a marca

1 Dez (Reuters) – O cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, que estava entre as primeiras dezenas de clientes a retirar o carro na quinta-feira, disse.

“Este é o início de uma jornada épica”, disse Ohanian durante a transmissão ao vivo de sua primeira viagem no Cybertruck na plataforma de mídia social X. “A sensação inicial deste carro é suave, conduz bastante, como o meu Modelo X. É grande, mas não pesado.”

“(Parece) muito futurista”, disse ele enquanto dirigia para a Flórida depois de um evento de entrega da Tesla em Austin, Texas.

A partir de US$ 60.990, o tão esperado Cybertruck é 50% mais caro do que o CEO Elon Musk apregoou em 2019, e espera-se que atraia clientes de nicho e ricos, pelo menos inicialmente.

No entanto, o Cybertruck, feito de aço inoxidável brilhante e resistente a balas e inspirado em um carro que virou submarino do filme de James Bond, provavelmente levantará uma marca Tesla que foi prejudicada por fortes cortes de preços para aumentar a demanda, de acordo com analistas. E especialistas em branding.

“O Cybertruck está recebendo muita atenção e certamente aumentará a conscientização”, disse Spencer Emmel, sócio da empresa de insights do consumidor Langston. “Ele traz a Tesla de volta ao topo da mente”.

“Mas não vemos isso ajudando a Tesla a obter ganhos em termos de se tornar uma marca de grande mercado e competir com marcas como a Ford, que atendem aos compradores comuns de carros”, disse ele.

Na verdade, o alto preço do caminhão elétrico e o maior tempo de espera por um grande retorno financeiro deixaram os analistas preocupados e fizeram as ações da Tesla caírem cerca de 2% na sexta-feira.

Analistas disseram que o Cybertruck não contribuiria muito para a situação financeira da Tesla no próximo ano. Bernstein esperava que 250 bebés nascessem este ano e 75 mil no próximo, dizendo que ambos “poderiam ser ambiciosos”.

A Tesla provavelmente atingirá uma taxa de produção de cerca de 250.000 caminhões cibernéticos turcos por ano em 2025, disse Musk.

A empresa alertou repetidamente que enfrentará desafios significativos no aprimoramento do produto para se tornar um fluxo de caixa livre positivo – provavelmente não antes de meados de 2025 – o que poderia impactar negativamente a lucratividade.

“A Tesla tem um problema de produto, ou seja, uma linha desatualizada que não satisfaz o suficiente o mercado, e não terá novas ofertas para o mercado de massa até provavelmente o final de 2025”, acrescentaram os analistas da Bernstein.

O Cybertruck, o primeiro modelo novo da Tesla em quase quatro anos, é crucial para a sua reputação como fabricante de veículos inovadores, especialmente num momento em que a empresa enfrenta a diminuição da procura de veículos eléctricos e o aumento da concorrência.

A US$ 235,45, a Tesla deveria perder cerca de US$ 15 bilhões em valor de mercado na sexta-feira. Atualmente, é negociado a cerca de 65 vezes as estimativas de lucros futuros de 12 meses, de acordo com dados do LSEG.

As ações quase dobraram este ano, depois de cair mais de 65% em 2022.

O Cybertruck, com dois anos de atraso, está entrando no mercado de picapes para competir com empresas como Ford (FN) F150 Lightning, Rivian Automotive (RIVN.O) R1T e Hummer EV da GM.

“O Cybertruck é, em nossa opinião, um produto ‘halo’ para atrair consumidores para as principais marcas de veículos Modelo 3 e Modelo Y”, disse Tom Narayan, analista da RBC Capital Markets.

(Reportagem de Samrhita Arunasalam e Shafi Mehta em Bengaluru e Abhiroob Roy em São Francisco – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Devika Simnath e Maju Samuel

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.