Economia Global A atividade fabril global permanece fraca e a incerteza sobre a China lança uma sombra sobre as perspetivas

Um funcionário trabalha em uma linha de produção para fabricar estruturas de aço em uma fábrica em Huzhou, província de Zhejiang, China, em 17 de maio de 2020.

O ritmo da desaceleração industrial na zona do euro diminuiu em novembro

PMI da China expandiu-se inesperadamente em Novembro

A atividade manufatureira diminuiu no Japão e se estabilizou na Coreia do Sul

A fraca procura global lança uma sombra sobre as perspectivas de uma recuperação frágil na Ásia

LONDRES/TÓQUIO (Reuters) – A atividade manufatureira global permaneceu fraca em novembro devido à fraca demanda, com a atividade fabril na zona do euro continuando a se contrair, enquanto havia sinais mistos de força da economia chinesa, mostraram pesquisas nesta sexta-feira.

Para conter a inflação severa, os bancos centrais aumentaram agressivamente as taxas de juro, mas esses aumentos chegaram em grande parte ao fim, à medida que os decisores políticos procuram, em vez disso, suavizar o golpe nas suas economias.

Na zona euro de 20 membros, o PMI industrial final emitido pelo Banco Comercial de Hamburgo, preparado pela Standard & Poor’s Global, ficou bem abaixo da marca de 50 que separa a contracção da expansão à luz de uma contracção generalizada.

No entanto, subiu para 44,2 em Novembro, face a 43,1 em Outubro, superior à estimativa inicial de 43,8. Um índice que mede a produção, que alimenta o índice composto de gerentes de compras agendado para terça-feira e considerado uma medida da saúde econômica, subiu de 43,1 para 44,6.

“Não é óptimo, mas assistimos a uma revisão em alta, o que é um bom sinal – é um prenúncio de tempos menos difíceis que estão por vir”, disse Holger Schmieding, do Berenberg. “Para a zona euro, o pior já terá passado no início do próximo ano.”

Mas embora os subíndices tenham subido ligeiramente no mês passado, o HCOB alertou que o aumento foi tímido e que era demasiado cedo para lhe chamar uma tendência ascendente.

Na Alemanha, a maior economia da Europa, o seu PMI situou-se abaixo de 50, embora tenha mostrado sinais de melhoria, enquanto as fábricas em França voltaram a sofrer com a fraca procura.

Na Grã-Bretanha, fora da União Europeia, houve outros sinais de que poderia estar a atravessar uma recessão prolongada, mas as empresas permaneceram cautelosas.

Dor asiática

O PMI global de manufatura Caixin/S&P da China subiu inesperadamente para 50,7 em novembro, de uma leitura de 49,5 em outubro, superando as expectativas dos analistas.

A leitura surgiu um dia depois de um inquérito oficial ter mostrado uma contracção na actividade dos fabricantes e não fabricantes, destacando o agravamento dos problemas na segunda maior economia do mundo.

Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank China, disse sobre as leituras do PMI da China, cujas amostras variam.

Os inquéritos mostraram que o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, dependentes das exportações, suportaram o peso do abrandamento da procura mundial, com a sua actividade industrial a permanecer estagnada em Novembro.

“É difícil esperar uma recuperação na Ásia num futuro próximo”, disse Toru Nishihama, economista-chefe para mercados emergentes do Dai-ichi Life Research Institute. “Embora as exportações possam estar a atingir o seu nível mais baixo, não irão acelerar muito a partir daqui porque a economia global carece de um grande motor de crescimento.”

O PMI industrial final do Jibun Bank do Japão caiu para 48,3 em Novembro, de 48,7, contraindo-se ao ritmo mais rápido em nove meses.

O PMI da Coreia do Sul atingiu 50,0 em Novembro, ligeiramente acima dos 49,8 em Outubro. A recuperação do indicador industrial ocorreu após 16 meses consecutivos de contração até outubro, o declínio mais longo desde que a pesquisa começou em abril de 2004.

Os inquéritos mostraram que a actividade industrial também contraiu em Taiwan, Vietname e Malásia, mas expandiu-se na Índia, Indonésia e Filipinas.

Gráficos da Reuters

A economia chinesa está a lutar este ano para montar uma forte recuperação pós-pandemia, acrescentando pessimismo a uma perspectiva global já sombria, à medida que as economias dos EUA e da Europa começam a sentir o peso dos fortes aumentos anteriores das taxas de juro.

“A fraqueza no sector dos serviços da China é particularmente preocupante, porque mostra que a procura está a evaporar mesmo com o aumento da oferta”, disse Nishihama, do Dai-ichi Life Research Institute.

Na Índia, o inquérito PMI mostrou que o crescimento da indústria transformadora do país acelerou em Novembro graças à forte produção e às novas encomendas.

Embora a procura interna parecesse forte, a procura internacional foi afectada, com as novas encomendas de exportação a caírem para o seu nível mais baixo em cinco meses.

(Reportagem de Leika Kihara) Edição de Jamie Freed e Gareth Jones

