O controle da cidade em ruínas no leste da Ucrânia é incerto

Uma visão de drone mostra os restos da cidade de Marinka destruída pelos russos, enquanto o ataque russo à Ucrânia continua, em Marinka, região de Donetsk, Ucrânia, em 12 de maio de 2023, nesta captura de tela obtida de um vídeo nas redes sociais. Andrey Yermak via Telegram / via REUTERS / Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

1º de dezembro (Reuters) – O controle da cidade de Marinka, no leste da Ucrânia, que foi quase destruída por mais de um ano de combates, permaneceu obscuro nesta sexta-feira, já que relatórios não oficiais indicavam que as forças russas obtiveram alguns ganhos.

A maioria dos relatos sobre Marinka, a sudoeste do centro regional de Donetsk, controlado pela Rússia, descreve-a como uma cidade fantasma, em meio a relatos diários de forças ucranianas defendendo várias áreas. Uma cidade de 10.000 habitantes, não havia mais civis.

O Estado-Maior Ucraniano disse no seu relatório noturno que as forças russas não tiveram sucesso nas suas tentativas de avançar em direção às aldeias perto de Marinka, mas não mencionou nada sobre movimentos de tropas na cidade.

O Ministério da Defesa russo não mencionou a cidade em suas cartas.

O blogueiro russo não oficial Rebar apontou para uma foto que circulava nas redes sociais mostrando forças russas hasteando a bandeira nacional no sudoeste da cidade. Ela acrescentou que as forças ucranianas ainda controlam outras áreas.

Ela acrescentou: “Mas se a informação sobre o movimento das forças russas para o sul for precisa, então a retirada do inimigo é um assunto que se aproxima rapidamente”.

As contas ucranianas nas redes sociais apontaram para o avanço russo, mas citaram soldados rejeitando a ideia de as forças russas controlarem toda a cidade.

“Os russos estão tomando Marinka desde março de 2022”, dizia um post no blog DeepState. “Marinka está em ruínas há mais de um ano.”

As forças russas, concentradas no leste da Ucrânia, têm atacado a cidade de Avdiivka, 40 quilómetros a norte de Marinka, desde meados de outubro. A Ucrânia afirma que as suas forças controlam Avdiivka, embora nenhum edifício permaneça intacto.

O porta-voz do exército ucraniano, Volodymyr Vitio, falando em rede nacional, não se referiu a Marinka ou Avdiivka, mas disse que as forças russas estavam a lançar ataques em muitos sectores da linha da frente de 1.000 quilómetros.

Ele disse que as forças ucranianas repeliram ataques perto de Kobyansk, uma região do nordeste que a Rússia capturou após a sua invasão em fevereiro de 2022, mas que as forças ucranianas recapturaram há um ano.

As forças ucranianas recuperaram grandes áreas de território no ano passado, numa invasão do nordeste do país, mas o contra-ataque que começou no leste e no sul em Junho obteve apenas ganhos adicionais.

O Presidente Volodymyr Zelensky reconhece que o progresso tem sido lento, mas rejeita qualquer noção de que a guerra esteja a cair num impasse.

Ron Popeski relata. Editado por Leslie Adler

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.