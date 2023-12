A administração Biden anuncia uma regra para reduzir milhões de toneladas de emissões de metano

Os activistas climáticos disseram esperar que a nova regra dos EUA abra caminho para um maior progresso global na redução do metano. Mas neste momento, as emissões estão a ir na direção errada. As emissões de metano aumentaram no ano passado, segundo relatório do instituto Organização Meteorológica Mundial.

Outros compromissos para reduzir as emissões de combustíveis fósseis também foram assumidos na conferência de sábado. Uma aliança de 50 empresas de petróleo e gás – incluindo a ExxonMobil; Aramco Arábia Saudita; ADNOC, a empresa petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos; A ConocoPhillips e a BP comprometeram-se a reduzir as emissões de metano em 80 a 90 por cento até ao final desta década.

A aliança, chamada Acelerador Global de Descarbonização, foi o principal anúncio dos Emirados Árabes Unidos na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28). Foi denunciada por 300 grupos ambientalistas, que afirmaram que não foi suficientemente longe para reduzir os combustíveis fósseis.

Estas empresas representam mais de 40% da produção global de petróleo. O compromisso é voluntário, mas a Bloomberg Philanthropies também anunciou um novo programa de 40 milhões de dólares para aumentar a transparência na forma como as empresas medem e reportam fugas de informação.

John Kerry, o enviado especial dos EUA para as alterações climáticas, disse que reduzir as fugas de metano era a “maneira mais fácil, rápida, barata e simples” de reduzir as emissões, porque as soluções envolvem essencialmente tapar as fugas. “É principalmente encanamento”, disse ele.