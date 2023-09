O Combo j7 Plus da iRobot é o robô mais inteligente e poderoso da iRobot até agora

Os novos aspiradores robóticos da iRobot são mais inteligentes e potentes, e o robô esfregão pode esfregar o chão mais profundamente. Pelo menos, é isso que a empresa afirma quando lança seus mais recentes carros-chefe: o Roomba j9 Plus Combo Vacuum/Mop por US$ 1.399 e o j9 Plus por US$ 899. Ambos os modelos estão disponíveis para pré-encomenda agora em irobot.com nos Estados Unidos e no Canadá. A iRobot também lançou dois aspiradores robóticos de médio porte que podem limpar na semana passada.

Qual robô é esse? Sensação de pressão claramente de seus muitos concorrentes. Esses modelos mais recentes se concentram em trazer mais inteligência, potência e rotinas de limpeza para acompanhar empresas como Ecovacs, Roborock e Dreame, que estão lançando robôs de limpeza doméstica mais legais do que nunca.

Vamos começar pelo Combo j9 Plus. Ele tem o mesmo sistema de esfregão retrátil do Combo j7, que habilmente levanta o esfregão robótico sobre o aspirador para que não toque nos carpetes. A maioria das competições lida com o problema de arrastar esfregões sujos sobre o carpete, levantando seus esfregões alguns milímetros, o que pode ser um problema com carpetes com pêlos mais altos.

Adorei o esfregão retrátil quando testei o Combo j7, mas o esfregão real foi bom – ele realmente não esfregou e foi facilmente superado pelos esfregões oscilantes e pelas cabeças giratórias do aspirador combinado da Roborock e outros.

A resposta da iRobot à concorrência, que chama de SmartScrub, Ele é Na verdade, muito inteligente. Em vez de redesenhar o dispositivo de limpeza, a iRobot faz com que todo o robô se mova para frente e para trás, imitando a maneira como você esfrega o chão com um esfregão manual.

Isso não acontece em todos os cômodos; O SmartScrub combina-se com outro novo recurso de software chamado Dirt Detective (mais sobre isso mais tarde) para atingir ambientes que provavelmente precisarão dele, como cozinhas e entradas. Você também pode optar por ativá-lo sala por sala no aplicativo. O melhor de tudo é que o SmartScrub também chega ao j7 Plus Combo por meio de uma atualização de software. READ TSMC garante pedidos de 3nm da AMD, Qualcomm e outros, diz relatório

O Roomba Combo j9 Plus é o mais recente robô carro-chefe da iRobot que apresenta maior capacidade de sucção, uma base de carregamento com esvaziamento automático que reabastece seu próprio reservatório de tanque de limpeza e funciona como mesa lateral. Imagem: iRobot

Outra novidade do Combo j9 é a base redesenhada de carga/descarga automática que agora reabastece automaticamente o tanque de água do esfregão. Isso é algo que senti que estava faltando quando analisei o j7 Plus Combo; Você deve reabastecer manualmente o tanque do esfregão.

O j9 Plus, de preço mais baixo, de US $ 899, é uma versão deflacionada do j9 Plus Combo e vem com o mesmo dock do j7. Ambos os novos modelos têm o mesmo recurso de prevenção de obstáculos de IA que chegou na linha Roomba com o j7 – portanto, evitaremos a desordem doméstica comum e o cocô de cachorro que as empresas de robótica acreditam estar em todas as nossas casas. É importante ressaltar que esse recurso utiliza uma câmera encontrada no aspirador.

A empresa também afirma que os modelos j9 Plus são os modelos Roomba mais potentes até hoje. A iRobot não divulga números Pa, mas diz que é 100% mais poderoso que o i Series. (No entanto, as afirmações de poder de sucção da iRobot às vezes parecem deliberadamente obtusas – seu site diz que tanto a série J quanto a série i são 10 vezes mais fortes que a série 600, enquanto o s9 é 40 vezes mais forte. Supondo que o j9 seja duas vezes mais forte que isso. da série i, e ainda é só isso metade Tão poderoso quanto o S9. Entramos em contato com a iRobot para esclarecimentos.)

Os novos robôs evitarão a bagunça doméstica comum e as fezes de cachorro que as empresas de robótica acreditam estar espalhadas por todas as nossas casas.

Ambos os novos modelos vêm com o iRobot OS versão 7.0, que introduz um recurso interessante chamado Dirt Detective. Isso reconhece os cômodos mais sujos da sua casa e os limpa primeiro. iRobot diz isso “Analisa preferências, padrões e tempos de limpeza anteriores para priorizar automaticamente os ambientes que precisam de mais atenção.”

O Dirt Detective funciona com um recurso introduzido no iRobot OS 6.0 que identifica automaticamente os tipos de sala usando a câmera integrada. Então, o cômodo que contém a geladeira e o forno pode ser a cozinha (você pode definir esses nomes no app). Eles também são inteligentes o suficiente para saber como limpar o banheiro por último, evitando a possibilidade de manchar os tapetes com detritos do banheiro. READ O negócio de telefones da LG está morto, mas seus telefones ainda rodam o Android 12

O dock J9 Combo adiciona um tanque de água (parte superior) e mais espaço de armazenamento para bolsas e esfregões sobressalentes, além de uma mesa de madeira na parte superior. Imagem: iRobot O j9 Plus possui o mesmo dock do j7 Plus. Ele carrega o robô e esvazia a lixeira automaticamente. Imagem: iRobot

Curiosamente, o novo dock Combo j9 não possui tanque de água suja – um recurso encontrado em docas concorrentes da Roborock e Ecovacs. Isso ocorre porque ele não limpa o esfregão; Em vez disso, espera-se que você o remova e lave. Isso elimina a possibilidade de pias desordenadas, o que é um risco real com novas pias multifuncionais se você não as mantiver limpas. No entanto, o esfregão do Roomba é mais fino e menor do que os esfregões concorrentes, por isso estou cético quanto à sua eficácia.

A iRobot está finalmente oferecendo opções de nível de sucção para seus aspiradores

O dock de esvaziamento automático do Roomba, que permanece para o j9 Plus, é o mais bem projetado da atual safra de docks e parece mais uma peça de mobília do que a maioria. Uma característica divertida é que a nova base do j9 Combo também pode ser uma peça de mobiliário; Eles projetaram o tampo para ser uma mesa lateral.

A iRobot também diz que seu novo dock é mais silencioso do que a versão anterior ao esvaziar automaticamente – um processo que, no dock atual, parece muito com um motor a jato zunindo em sua sala de estar.

Falando em silêncio, a iRobot está finalmente oferecendo opções de nível de sucção para seus aspiradores. Apenas nos modelos J9, agora você pode escolher entre níveis de sucção baixo, médio e alto no aplicativo. Como opção em todos os outros aspiradores de robô, a iRobot nunca permitiu que os usuários tivessem esse tipo de controle antes. O principal benefício é a capacidade de operar o aspirador em um nível baixo quando você está em casa, sem incomodar você ou seus familiares. READ Os desenvolvedores de Sonic Superstars explicam por que finalmente estão desistindo da Green Hill Zone

O recurso Dirt Detective na linha Roomba j9 personalizará configurações como a força de sucção e o número de passagens de limpeza de sala para sala. Imagem: iRobot

Falei com Colin Angle, CEO da iRobot, antes do lançamento, e ele explicou que a estratégia com esses novos robôs é voltar ao básico com aspiradores robóticos. “Os recursos que você deveria querer são discos giratórios e lasers [lidar navigation]“E bateria de longa duração”, disse ele. “Mas o que você realmente precisa é de limpeza, facilidade de uso e se ele voltará para a calçada.”