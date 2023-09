O iPhone 15 pode receber uma porta USB-C, mas a conectividade sem fio é o próximo passo

O conector Lightning tinha apenas duas funções: ser pequeno e seguro. A Apple desenvolveu a nova porta para o iPhone 5, que na época era o maior, mais fino e mais leve iPhone que a empresa já havia fabricado. Isso faz com que cada milímetro de espaço e miligrama de peso contem. Por quase uma década, o conector que a Apple usou foi o Dock Connector de 30 pinos, que era positivamente volumoso – cerca de quatro vezes o tamanho de um plugue Micro USB padrão. O Dock Connector também era um pouco meticuloso e meticuloso. Você teve que emendar o cabo dessa maneira para poder prender os pequenos ganchos na porta. Depois de uma década criando o Dock Connector, a Apple precisava de algo melhor.

Quando a Apple apresentou o Lightning em seu evento anual de outono de 2012, os executivos da empresa falaram muito sobre o quão pequeno ele era. “Dadas as dimensões do novo telefone e todos os recursos que queríamos adicionar, precisávamos gerenciar o espaço dentro do telefone com muito cuidado”, disse Bob Mansfield, então chefe de engenharia de hardware da empresa, em um vídeo pré-produzido detalhando cada aspecto do telefone. Phil Schiller, diretor de marketing da empresa, exibiu um slide afirmando que o Lightning é 80% menor que o Dock Connector.

Mas embora a Apple pudesse precisar do conector devido às suas dimensões modestas, a empresa entendeu claramente por que os usuários comuns iriam adorá-lo. “É mais durável e mais fácil de usar, porque agora você pode conectá-lo em qualquer direção; é mais durável e mais fácil de usar”, disse Schiller rindo. Não importa.” Ao dizer tudo isso, ele torceu as mãos para frente e para trás, imitando a conexão de um cabo. Todo mundo sabe que você nunca conecta um cabo USB corretamente na primeira vez; com Lightning, você não pode errar .

Esta semana, 11 anos após o evento de lançamento, parece quase certo que a Apple removerá o conector Lightning do iPhone. Uma nova lei da UE estipula que todos os telefones vendidos nos estados membros devem usar USB-C para carregamento físico, e a Apple reconheceu que terá de seguir as regras. “Obviamente teremos que obedecer”, disse Greg Joswiak, atual chefe de marketing da Apple, no ano passado. “Nós não temos escolha.” Embora este requisito só entre em vigor no próximo ano, um fluxo constante de rumores e relatórios indicam que a Apple fará a mudança agora.

Até certo ponto, esta é uma transição natural. A Apple desempenhou um grande papel no desenvolvimento do padrão USB-C, que foi introduzido pela primeira vez em 2014. A Apple imediatamente aderiu ao novo conector: no ano seguinte, lançou um novo MacBook de 12 polegadas que usava USB-C e USB-C. Apenas. “A equipe decidiu que, se tivéssemos uma porta aqui, faríamos o conector mais versátil que já colocaríamos em um laptop”, disse Schiller sobre a porta USB-C. “E eles com certeza fizeram.” Ele explicou duas razões específicas pelas quais os usuários adoram: é pequeno e reversível. READ D&D está obtendo uma expansão de base com o próximo desenvolvimento que virá em 2024

O MacBook de 12 polegadas possui apenas uma porta e é a única que você precisa. Era USB-C.

Nos anos seguintes, a maioria dos Macs e iPads também foram trocados. O iPhone poderia facilmente ter uma porta USB-C anos atrás. A Apple não fez a mudança por uma série de razões, inclusive financeiras: o uso de um conector proprietário deu à Apple o controle do vasto mercado de acessórios e a receita de todos que fabricavam equipamentos Lightning. No geral, parece que a Apple não gosta de ser solicitada a mudar para USB-C, mas não deve ter muitos problemas para fazer isso.

No entanto, não se engane: essa mudança será complicada. Por um lado, um grande número de proprietários de iPhone terá que substituir todos os seus cabos ou, pelo menos, comprar um monte de dongles feios para manter suas coisas funcionando. Também existem muitos padrões dentro do padrão USB-C, e não se surpreenda se a Apple apresentar um próprio apenas para tornar as coisas mais confusas.

Mas quando tudo mudar, praticamente toda a indústria tecnológica poderá usar os mesmos cabos, os mesmos docks, o mesmo tudo pela primeira vez. Eles serão jovens e terão garantias. Assim como um relâmpago. Só que desta vez estará disponível para todos.

Basta conectá-lo

Oliver Sale, chefe de design da gigante de acessórios Belkin, tem coisas quase legais a dizer sobre o conector Lightning. “Observo a curva geral do desenvolvimento tecnológico e penso que ela passa de estressante – onde as pessoas têm de mudar para acomodar a tecnologia – para o oposto, onde a tecnologia serve melhor as pessoas”, diz ele. O Lightning resolveu o pequeno inconveniente de colocar um carregador no lugar e tornou tudo mais fácil. Isto é muito importante, especialmente com o seu dispositivo mais usado.

Mesmo os primeiros conectores Lightning eram fortes e seguros e, embora a Apple fosse muito severa na forma como lidava com o licenciamento de acessórios nos primeiros dias, acabou produzindo um enorme ecossistema de excelentes equipamentos. “Eles vão de instáveis, grandes e irritantes a muito elegantes, pequenos e bidirecionais”, diz Seal. Isso parece óbvio agora – quão irritante é retirar o cabo Micro USB e depois ter dificuldade para conectá-lo corretamente? – Mas naquela época houve uma lufada de ar fresco inesperada.

Mas havia uma coisa em Lightning que Seil sempre achou um pouco boba. “Você se lembra do primeiro lápis, não é?” Perguntado. “Era um produto excepcional, mas precisava ser carregado com Lightning.” Mas você não o carregou conectando algo ao lápis; Você teve que conectar o lápis dentro algo. Lápis saindo dos iPads se tornaram um meme. Não é assim que o carregamento deveria funcionar. E o ponto mais amplo de Seil é que os cabos Lightning ainda possuem outro conector do outro lado. “Estou apenas começando a ter esses problemas em que as coisas não são iguais em ambos os lados.” Como tudo mais, é isso que torna o USB-C excelente. Não apenas o conector é reversível, para que você não possa conectá-lo incorretamente, mas também as laterais do próprio cabo. READ Negócio da Cyber ​​​​Monday: $ 900 de desconto no monitor de jogos Samsung Odyssey Neo G9 de 49 polegadas

Todos os cabos USB-C podem parecer iguais, mas podem ser um emaranhado de padrões confusos. Fotografia de Amelia Holowaty Kralis/The Verge

Claro, enquanto explica a beleza do sistema, Ciel ri. Se ao menos funcionasse assim! “No momento, você pode literalmente pegar um carregador USB-C com duas portas USB, conectar um cabo ao dispositivo e outro à parede, e nada acontece.” USB-C é um padrão universal em teoria, mas na realidade não é. Eles diferem principalmente na velocidade e na potência de transferência de dados, e a teoria do Torrent é que os usuários terão que se acostumar a economizar suas próprias necessidades de energia e procurá-las nas caixas da Best Buy. Um boato persistente sobre o iPhone 15 é que ele contará com uma porta Thunderbolt em vez da porta USB-C padrão, que usa o mesmo formato, mas é um conector mais caro e mais capaz de se adaptar a diferentes velocidades e versões USB. Isso pode ajudar a aliviar um pouco a confusão, pelo menos para o seu iPhone.

Sejamos otimistas aqui por um minuto. Avancemos para o momento em que os protocolos de envio se tornaram verdadeiramente universais; O Thunderbolt pode vencer, e todos nós podemos saber de cor a potência de nossos dispositivos, mas não importa o quão longe cheguemos lá, todos os nossos cabos e acessórios funcionam com todos os nossos dispositivos, com base em um padrão que não desaparece. Seale acredita que esta pode ser a melhor coisa que já aconteceu no ramo de acessórios. “A primeira preocupação da maioria das pessoas comuns é, Se eu comprar este carregador, ele funcionará com meu dispositivo??” ele diz. “Se eu for a uma loja e me disser que ela é compatível com a maioria dos smartphones, não sei o que isso significa para mim.” As pessoas não apenas terão mais acessórios para escolher quando o mercado não for mais segmentado por dispositivo, mas eles podem estar dispostos a comprar mais e melhores coisas, sabendo que seu equipamento ainda funcionará mesmo se eles atualizarem ou trocarem.

Apenas deixe isso de lado

Voltemos por um momento a 2012, ao evento de lançamento do iPhone 5. Ao começar a explicar a ideia por trás do conector Lightning, Schiller disse que a maior mudança foi que não precisávamos de cabos como costumávamos. “Muitas das coisas que costumávamos fazer com fios, agora fazemos sem fio”, disse ele. O áudio Bluetooth substituiu o cabo AUX para muitos; As pessoas sincronizavam seus dispositivos e arquivos por Wi-Fi em vez de conectar seus telefones ao iTunes. No entanto, Schiller anunciou então um novo sistema de cabo.

Na época, Schiller zombou da ideia do carregamento sem fio. “Ter que criar outro dispositivo para conectar na parede é na verdade mais complicado na maioria dos casos”, disse ele. Em entrevista com Todas as coisas digitais Quando questionado por que o iPhone 5 não possui NFC ou carregamento sem fio. Foi só com o iPhone 8, em 2017, que os smartphones da Apple passaram a ter carregamento sem fio e, a essa altura, Schiller havia mudado consideravelmente sua abordagem. “Palavras não podem descrever como é bom deixá-lo de lado e pegá-lo quando quiser carregá-lo, sem precisar conectar um cabo novamente.” Ele disse que você pode ter um carregador sem fio no seu quarto; Sua cafeteria local pode ter uma para cada mesa, disse ele. READ Este acordo de TV OLED da Epic Black Friday custa apenas US $ 896 - e inclui um crédito de US $ 100 na Amazon

Com recursos como o StandBy, a Apple está se esforçando mais do que nunca para conseguir o carregamento sem fio. Imagem: Maçã

Praticamente desde então, surgiram rumores de que o plano final da Apple era construir um iPhone completamente desprovido de portas. Na verdade, não está tão longe assim, agora que você abandonou o fone de ouvido e a bandeja do SIM. Nos últimos anos, a Apple comercializou fortemente o MagSafe como um sistema de carregamento, e está claro que um dos principais recursos do iOS 17 – modo de espera – foi projetado em parte para acostumar as pessoas com a ideia de colocar seus telefones em carregamento. doca.

De certa forma, o Lightning era um conector temporário até chegarmos ao USB-C. Talvez o USB-C, pelo menos em nossos smartphones, seja apenas uma parada semelhante no caminho para um carregamento sem fio muito legal. E se o próximo carregamento sem fio estiver realmente prestes a decolar? Nas últimas semanas, vimos um grande número de dispositivos adotarem o novo padrão Qi2, que visa carregar dispositivos sem fio de forma mais rápida e confiável. Os fabricantes de acessórios, grandes e pequenos, estão começando a vender pads, suportes e outros dispositivos que carregam vários dispositivos simultaneamente sem fio. E claro, a Apple, que praticamente teve que instalar uma porta USB-C em seus iPhones, tem motivos de sobra para promover o MagSafe como o caminho do futuro.