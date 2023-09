Rumor: a Apple descontinuará acessórios de silicone, incluindo capas para iPhone e pulseiras Apple Watch

Menos de 48 horas nos separam do evento “Wonderlust” da Apple, onde anunciará os novos iPhone 15 e iPhone 15 Pro. Um novo boato que surgiu hoje sugere que, além de descontinuar sua linha de capas de couro este ano, a Apple também pode começar a eliminar gradualmente os acessórios de silicone.

Popular hoje se deparou MacRumores, citando uma fonte anônima. O relatório afirma que a mudança do silicone “não deve ser iminente e, em vez disso, está ocorrendo por meio de uma transição mais gradual, onde os modelos existentes não são atualizados com novas opções de cores”.

Semelhante à transição do couro, a transição do silicone será por razões ambientais e de sustentabilidade. A história de hoje diz que os acessórios de silicone serão substituídos por “materiais de próxima geração mais ecológicos”.

A Apple vende uma ampla variedade de acessórios feitos de borracha de silicone e materiais de fluoroelastômero. Isso inclui capas para iPhone, pulseiras Apple Watch, acessórios AirTag e muito mais.

Indiscutivelmente, o abandono da borracha e dos fluorelastômeros será um empreendimento maior do que o abandono planejado do couro. Esses materiais são usados ​​nas pulseiras Apple Watch mais populares e acessíveis. É provavelmente por isso que o relatório de hoje diz que será uma transição mais gradual do couro.

Começando com a linha do iPhone 15 deste ano, espera-se que a Apple use um novo material conhecido como “FineWoven” para suas capas premium para iPhone. Esses coldres são descritos como usando um material de “couro sintético”, com algumas fontes da cadeia de suprimentos referindo-se a eles como “coldres de couro de tecido Magsafe ambientais”.

Também houve rumores de um novo estilo de banda Apple Watch este ano. A fonte observa que esta pulseira terá um design de fecho magnético e será feita do mesmo material tecido que as capas FineWoven para o iPhone 15. A nova pulseira custará US$ 99, o que está em linha com o preço do Braided Solo Loop e o próximo Braided Solo Loop. Por US$ 50 mais barato que Fivela moderna de banda Apple.

O evento do iPhone 15 da Apple começa às 10h, horário do Pacífico, na terça-feira, 12 de setembro. 9to5Mac Para todos os anúncios. Saiba mais sobre tudo o que a Apple vai anunciar durante o evento “Wonderlust” em nosso guia completo. Você também pode encontrar detalhes completos do iPhone 15 e do iPhone 15 Pro em nossos guias dedicados.

