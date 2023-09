Os rendimentos do Tesouro apresentam tendência de alta. O mercado de ações não vai gostar.

tamanho da fonte





Estamos de volta ao futuro para as taxas de juros.

O rendimento de referência do Tesouro a 10 anos ultrapassou brevemente o nível de 4,5% na semana passada, amplamente considerado o nível mais elevado desde 2007. Isso faz com que pareça algo invulgar. Na realidade, representou pouco mais do que um regresso à vida normal.

Este rendimento de 4,5% representa a média de longo prazo da dívida do governo dos EUA, e com isso queremos dizer o rendimento realmente de longo prazo, que remonta a 1790. Jim Reid, chefe da estratégia global de crédito central do Deutsche Bank, é creditado por esta observação .

“De certa forma, isto pode ser visto como uma preocupação, porque estamos agora ‘apenas’ em níveis históricos normais, apesar do facto de a inflação permanecer elevada e de serem esperados défices recordes em tempos de paz para o resto da sua carreira, independentemente da idade que você tem. são.” “”, ele legendou uma de suas notas sempre informativas na agenda.

“A boa notícia é que pelo menos o valor regressou. Será muito mais difícil para os investidores de longo prazo perder dinheiro em títulos do Tesouro, agora que tem sido assim durante a maior parte da última década em termos nominais e, em menor medida, , em termos reais”, acrescentou.

Mas isto ocorreu depois de perdas impressionantes em títulos públicos supostamente “sem risco”, alguns dos quais foram vendidos por menos de 50% do seu valor nominal. Com um aceno para Deadhead do chefe do banco central, que viagem longa e estranha tem sido – e ruim para aqueles que possuem títulos do Tesouro de 1,25% com vencimento em 15 de maio de 2050, que fecharam quinta-feira em 48,186, mais da metade de seu preço original antes pouco mais de três anos.

Mas a questão permanece: já chegamos lá? Embora a Fed, como esperado, tenha mantido inalterada a sua meta de fundos federais, entre 5,25% e 5,5%, na sua reunião de política da semana passada, também confirmou que pretende manter as taxas de juro mais elevadas por mais tempo.

Tal como enfatizou o já mencionado presidente da Fed, Jerome Powell, os decisores políticos agirão com cautela. Em relação à atualização do Comitê Federal de Mercado Aberto Resumo das previsões econômicasIsso significaria outro aumento de um quarto de ponto percentual na meta de recursos federais este ano, para o ponto médio de 5,6%. Mas para 2024, a previsão mediana do FOMC é agora de um corte geral das taxas de meio ponto percentual até ao final do ano (presumivelmente em incrementos de um quarto de ponto), para 5,1%, em vez de um ponto completo.

Isto baseia-se em previsões económicas que prevêem um crescimento contínuo e uma redução contínua da inflação, com um desemprego ligeiramente superior ao esperado no próximo ano, uma combinação fortuita que o economista-chefe do JPMorgan, Bruce Kasman, descreveu como “aspiracional”.

Dado que as taxas de curto prazo estão na faixa dos 5% até 2024, a taxa de 4,5% atingida na semana passada na nota do Tesouro a 10 anos não parece ser o seu destino final. A história mostra que a taxa dos fundos federais e a taxa do Tesouro a 10 anos tendem a atingir o máximo aproximadamente ao mesmo nível, de acordo com Jawad Mian, fundador e editor-chefe da Stray Reflections, uma consultoria global independente de investigação macroeconómica e comércio.

O que é diferente desta vez é que a anterior flexibilização quantitativa da Fed reduziu o chamado prémio de prazo (o retorno extra pela detenção de prazos mais longos, que é semelhante ao prémio de risco de acções para acções) talvez em um ponto percentual. Com a Fed a reduzir as suas participações em títulos do Tesouro ao mesmo tempo que o governo federal enfrenta 18,8 biliões de dólares em défices ao longo da próxima década, estima o Gabinete Orçamental do Congresso, o prémio a prazo deverá aumentar e elevar os rendimentos, escreveu numa nota de cliente.

Chris Fearon, chefe da equipe de pesquisa técnica e macro da Strategas, também vê os títulos do Tesouro de 10 anos indo para 5,1%-5,2% em seus gráficos, depois de ultrapassar o pico anterior de 4,36%. Além disso, ele acredita que o mercado acionário ficou incomodado com o nível das taxas de juros.

As ações cíclicas pararam de superar os nomes defensivos no mês passado, observou ele em nota ao cliente. E enquanto



Índice Standard & Poor’s 500

O S&P 500 com ponderação igual permanece bem acima dos mínimos de agosto e da média móvel de 200 dias, apoiado pelos Sete Magníficos grandes nomes da tecnologia, e o S&P 500 com ponderação igual quebrou abaixo de ambas as marcas.

Os investidores que abandonaram as taxas de juro historicamente baixas têm agora de lidar com dinheiro que já não custa nada, ou ainda menos depois de contabilizada a inflação.

Escrever para Randall W. Forsyth