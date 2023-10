Notre Dame emociona-se com Duke em viagem de última hora

O destaque inicial do dia terminou com Caleb Williams e o número 8 da USC sobrevivendo ao Colorado depois de dominar a maior parte da competição. O atual vencedor do Troféu Heisman arremessou para mais de 400 jardas e seis touchdowns, mas teve que prejudicar a vitória, já que a defesa do Trojan foi derrotada por 27 pontos no segundo tempo.

Mas esse jogo e todos os outros ao longo do dia foram superados pela ação noturna. Em um tiroteio em Starkville, o número 20 Ole Miss venceu por 55-49 o número 13 da LSU em uma competição que contou com mais de 1.300 jardas de ataque combinado. Então o nº 11 Notre Dame voltou para vencer o nº 17 Duke por 21-14 nos segundos finais do thriller em Durham. Os irlandeses conquistaram uma vitória no último suspiro apenas uma semana após a derrota dolorosa.

Em outro lugar no sábado, Ray Davis, do Kentucky, teve um dia de carreira na vitória surpreendente dos Wildcats sobre o número 22 da Flórida, correndo para 280 jardas e três touchdowns. O número 3 do Texas não teve problemas em lidar com o Kansas, apesar de um rebote de sorte dos Jayhawks, o número 1 Georgia sobreviveu a um susto na estrada em Auburn e Ole Miss lutou para derrubar LSU nos segundos finais.

A semana 5 da temporada de futebol universitário é apresentada de várias maneiras.