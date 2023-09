LSU x Ole Miss, Notre Dame x. Duque e muito mais

Estamos prontos para mais um sábado divertido de futebol universitário enquanto mergulhamos totalmente no jogo da conferência.

Há três confrontos entre cabeças-de-série no dia, bem como alguns pontos difíceis para outras equipes cabeças-de-série, o que pode colocar alguns dos melhores times do país sob vigilância surpresa.

Caleb Williams e o número 8 da USC sobreviveram ao Colorado depois de dominar a maior parte do jogo. O atual vencedor do Troféu Heisman arremessou para mais de 400 jardas e seis touchdowns, mas teve que prejudicar a vitória, já que a defesa do Trojan foi derrotada por 27 pontos no segundo tempo.

Em outro lugar, Ray Davis, do Kentucky, teve um dia de carreira na vitória surpreendente dos Wildcats sobre o número 22 da Flórida, correndo para 280 jardas e três touchdowns. O número 3 do Texas não teve problemas em lidar com o Kansas, apesar do salto de sorte dos Jayhawks, e o número 1, Georgia, sobreviveu a um susto na estrada em Auburn.

Aqui está o que mais assistiremos na semana 5 (role para ver atualizações ao vivo).

Horário: 18h | Televisão: ESPN | Fonte: LSU -2.5 | Total: 66,5

Os Tigres entraram na temporada com expectativa pelo título nacional, mas seu jogo tem sido irregular até agora. A LSU foi criticada na segunda metade da abertura da temporada contra o Florida State, mas desde então ganhou três vitórias consecutivas. O ataque tem sido prolífico, mas a defesa ainda tem grandes preocupações – principalmente no secundário. Ole Miss tem talento para explorar as fraquezas da LSU? Pode parecer no papel, mas os rebeldes não parecem bem ofensivamente. Em casa, como a equipe de Lane Kiffin reagirá após o desempenho nada inspirador da semana passada contra o Alabama?

Horário: 19h30 | Televisão: ABC | Fonte: ND -5,5 | Total: 52,5

Notre Dame vem de uma dura derrota no último segundo para o estado de Ohio. Era para ser extremamente frustrante para o programa de Marcus Freeman, e agora os irlandeses têm que pegar a estrada para enfrentar um time invicto do Duke. Notre Dame melhorou claramente com Sam Hartman no QB, mas será que esta equipe conseguirá se recuperar dessa derrota esmagadora? Para Duke, este é o maior jogo do programa em anos e a primeira vez que a escola hospeda futebol “College GameDay” na ESPN. O técnico Mike Elko e os Blue Devils estarão prontos agora?