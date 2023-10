Histórias da Semana 4 da NFL para assistir: Quem ganha Dolphins-Bills e outras grandes batalhas de divisão?

A semana 4 da temporada regular da NFL chegou e, quando os jogos terminarem, o primeiro trimestre da campanha deste ano estará nos livros.

Este é o ponto em que muitas equipes se definirão, para melhor ou para pior. As imagens de divisão começarão a tomar forma a partir daqui, à medida que os líderes começarem a disputar posições durante as próximas 14 semanas.

A programação desta semana inclui vários confrontos de alto risco, incluindo cinco confrontos diretos entre equipes que construíram uma vantagem inicial em suas divisões ou que pretendem empatar com os líderes mencionados. O Detroit Lions assumiu o controle da NFC North na quinta-feira com uma vitória sobre o Green Bay Packers. Outros para assistir: Miami Dolphins no Buffalo Bills, Baltimore Ravens no Cleveland Browns, Tampa Bay Buccaneers no New Orleans Saints e Washington Commanders no Philadelphia Eagles.

E isso não é tudo.

Aqui estão cinco das histórias mais atraentes da liga. (Encontre a programação da Semana 4 da NFL aqui.)

1. Golfinhos em brasa

Mike McDaniel e sua equipe marcaram 70 pontos no Broncos e, francamente, os Dolphins teriam marcado 90 se o técnico do segundo ano não tivesse cancelado os Terriers no terceiro quarto. Os Dolphins possuem o ataque mais dinâmico da liga em três jogos, liderando a NFL com 550,3 jardas e 43,3 pontos por jogo. Eles marcaram pontos para os Chargers, que deveriam ser bons na defesa, derrotaram o mentor Bill Belichick e depois envergonharam outro técnico vencedor do Super Bowl, Sean Payton.

Mas agora vem o verdadeiro teste: enfrentar o Buffalo, que comanda a AFC East há três temporadas consecutivas. Os Bills têm uma das melhores defesas da liga, ficando em segundo lugar em média de jardas (253) e pontos (11,7) por jogo, então os Dolphins devem enfrentar uma resistência mais forte do que contra os Broncos. Mas não vamos esquecer que Miami surpreendeu os Bills na semana 3 da temporada passada e quase os venceu novamente no final do ano.

Miami tem a chance de fazer uma grande declaração esta semana. Buffalo, que saiu cambaleando com uma derrota para os Jets, tem uma grande oportunidade de vencer sua competição mais acirrada na divisão. (Golfinhos em Bills, 13h ET de domingo.)

2. Momento para Chargers e Bengals?

Ambas as equipes enfrentaram situações de vitória obrigatória na semana passada, depois superaram as adversidades e conquistaram as primeiras vitórias da temporada. Algum desses candidatos projetados pode agora ganhar algum impulso?

Os Chargers, que recebem os infelizes Raiders, parecem ter uma chance de fazer jus ao seu recorde de 2-2. Mas o grupo do técnico Brandon Staley certamente encontrou maneiras de perder jogos vencíveis. Enquanto isso, os bengalis enfrentam um inimigo mais forte: os Giants. Joe Burrow sofreu uma lesão na panturrilha contra o Rams na noite de segunda-feira. O quarterback não foi muito bom, completando apenas 26 dos 49 passes para 259 jardas e uma interceptação. E seu ataque converteu apenas cinco das 17 terceiras descidas.

Apesar do tropeço, deu aos Bengals a melhor chance de vitória. Com a panturrilha de Burrow ainda se recuperando, será que o quarterback – que fez apenas dois touchdowns, junto com duas interceptações – poderá recuperar sua forma de MVP e levar os Bengals para outra corrida? (Bengals at Titans, 13h ET de domingo; Raiders at Chargers, 16h05 ET de domingo.)

3. QBs de Nova Orleans

Os Saints enfrentam os Bucs com a NFC South em jogo. Suas esperanças iniciais pareceram ter sido prejudicadas na semana passada, quando o salvador da franquia, Derek Carr, sofreu uma lesão no ombro contra os Packers. Inicialmente parecia que Jameis Winston – o homem que eles tentaram negociar depois de duas passagens fracassadas como titular – teria que começar contra o Tampa Bay, mas agora dizem que Carr está tentando.

Pergunta: Quão eficaz é e por quanto tempo? É uma questão de tolerância à dor. Será que outro golpe forte da forte frente defensiva de Tampa Bay também tirará Carr deste jogo? E se Winston saísse do banco novamente, ele poderia jogar bem o suficiente – e cuidar do futebol, o que ele tem lutado para fazer – para manter seu time à tona e vencer? (Piratas em Santos, 13h horário do leste)

4. Os vikings ganham ou perdem?

A derrota da semana passada para os Chargers foi uma grande oportunidade perdida para os Vikings, que na última temporada venceram 11 jogos por um placar. As coisas mudaram: todas as três derrotas dos Vikings nesta temporada foram de seis pontos ou menos. Contra os Chargers, problemas constantes de rotatividade e má gestão do relógio enquanto estavam em posição de gol nos segundos finais do jogo foram fatais. As esperanças de pós-temporada de Minnesota estão agora por um fio, já que apenas quatro times chegaram a 0-3 e começaram a chegar aos playoffs desde 1990. Minnesota enfrenta outro time sem vitórias na Carolina, mas uma vitória certamente não é um dado adquirido, considerando a maneira como ela jogou suas partidas. Fora. A perda levará os Vikings a um ponto sem volta? (Vikings em Panteras, 13h horário do leste)

É incrível o que o esquema e o ajuste podem fazer por um jogador. Os Leões negociaram Swift com os Eagles durante o Draft da NFL de abril, depois de três temporadas em que ele registrou apenas quatro jogos de corrida de 100 jardas em 41 jogos. Mas nas últimas duas semanas, Swift correu 175 e 130 jardas respectivamente, atrás apenas de Christian McCaffrey na corrida da temporada (308 contra 358 de McCaffrey). Imagine se os Eagles tivessem usado Swift na abertura da temporada.

Swift, natural da Filadélfia, forneceu a produção necessária para um ataque que tem lutado para encontrar consistência no ar. No domingo, ele e a linha ofensiva dos Eagles enfrentam uma dura frente defensiva dos Líderes. Mas pode não importar: os Bucs mantiveram seus oponentes nº 1 em 108 jardas combinadas, mas Swift e os Eagles os mantiveram em 201 jardas combinadas no solo. Swift pode continuar assim? (Líderes dos Eagles, 13h horário do leste)

