Notícias dos Eagles: PFF teve Tae Guan como 70 melhores jogadores no Draft de 2021 da NFL

Eagles substituem TE Zach Erts por Arizona Cardinals para CB Tai Guan, 2022 na quinta rodada – PFF

Eagles adiciona PFF draft favorito no canto de trás: Tay Gowan foi classificado em oitavo no PFF e um dos 70 melhores jogadores em geral no PFF Final Big Board para o Draft de 2021 da NFL depois de permitir que apenas 40% dos passes em sua cobertura fossem concluídos em sua última temporada na UCF. Joan não atuou no Arizona durante os primeiros cinco jogos do time.

Efeitos do Ripple Trade Ertz – Revenge of the Birds

Concordo com Kyle Odegard que Gowan, mais 5 2022 foi o bastante para desistir de um agente livre irrestrito de 30 (31 de novembro) que tem 30 anos e está saindo de sua temporada menos produtiva em 2020 (tendo perdido um mês e meio. Jogos para uma entorse de tornozelo elevado) que foi ofuscada por Dallas Guedert na Filadélfia. Os cardeais sentiram tanto sobre Tai Guan que decidiram não correr o risco de desistir dele. No entanto, apesar das lesões dos Cardinals no CB, Joan ainda não jogou uma chance regular.

Por que os Eagles queriam o cornerback Tai Guan para trocar Zach Erts com os Cardinals – NJ.com

“Ele é um cara com quem passamos muito tempo recrutando”, disse Roseman. “Ele era alguém que iríamos considerar em nossa seleção para a sexta rodada. Ele estava entre um monte de nomes. Ele foi logo antes de escolhermos e ele é um canto longo. Ele tem uma velocidade tremenda.” Juan não jogou nesta temporada, já que os Cardinals o desativaram nos primeiros cinco jogos da temporada.

Um olhar sobre os novos Eagles CB Tae Gwan – PhillyVoice

Lance Zierlein do NFL.com previu que Gowan seria uma escolha na sétima rodada, com o seguinte relatório de escotismo: Um cornerback externo que terá dificuldade para se manter conectado a corredores de estrada de alta velocidade ou corredores de estrada de alta qualidade. Ele faz um ótimo trabalho de aglomeração nas estradas e tem o comprimento e os instintos de bola para fazer os recebedores realmente trabalharem para ele em pegadas contestadas. Gowan precisa ficar mais forte, mas seu tamanho e comprimento são perfeitos para trabalhar. Seu escopo de eficácia será limitado no próximo nível. Pode ser necessário emparelhar com defesas usando mais layouts de Capa 2 ou Capa 3. Parece que Goês pode ser uma boa opção para a forte defesa de Jonathan Gannon na área. Gowan provavelmente ficará inativo no jogo por um tempo com os Eagles, enquanto se sente confortável em uma nova defesa.

No palco: Zach Ertz fala com a mídia da Filadélfia após sua negociação com o Arizona Cardinals – BGN. Rádio

O futuro Hall da Fama dos Eagles, Zach Erts, falou com a mídia de Philly na tarde de sexta-feira depois que a equipe o negociou formalmente com o Arizona Cardinals em troca de uma escolha na quinta rodada no Draft de 2022 da NFL e no cornerback estreante Ty Guan.

O que aprendemos com Eagles-Bucs: Não se surpreenda com o começo lento de Nick Siriani – The Enquirer

O jogo de corrida, duh, deve melhorar. Acho que muito do jogo em execução gira em torno da portabilidade do Hurts, ou escrever scripts para executar a opção de rolagem de leitura única. Vertical do jogo tocou neste tópico. Siriani confirmou o que escrevi: Um dos problemas é que o técnico e coordenador Shane Steichen tem muito pouca experiência com a leitura de jogadas de área. “Não estávamos realmente em um sistema para fazer isso porque não tínhamos um quarterback como aquele”, disse ele. Hurts sempre jogou nessa ordem, mas Sirianni ou se apóia muito nessas jogadas ou não faz o suficiente para esconder suas ligações porque as defesas estavam prontas.

Nick Siriani descreve planos de avaliação de violação no fim de semana – PE.com

Um mais dois é igual a três e, no caso do ataque dos Eagles na noite de quinta-feira contra o Tampa Bay, não foi satisfatório para o técnico Nick Siriani. Uma taxa de sucesso de 3 em 10 no terceiro lugar não manteve a liderança dos Eagles, que abriram o jogo com um touchdown de 75 jardas e depois conseguiram apenas um gol nas próximas seis possessões ofensivas em uma derrota por 28-22. Na mente de Sirianni, um (primeira descida) mais dois (segunda descida) não somavam três favoritos (terceira descida) e custou o ataque aos Bucs. Isso é algo que Siriani sabe que precisa ser melhorado, e ele passará o fim de semana examinando isso e tudo mais.

NFC East Notebook: Dallas é o verdadeiro negócio, Washington reconstrói e Ertz sai de Philly – Big Blue View

Os Eagles continuam a emergir como um time cada vez mais diferente do time que ganhou o Super Bowl em 2017.

Cowboys no Patriots: três previsões ousadas para o jogo de domingo – Blogging The Boys

1) A defesa mantém a mesma sequência, já que McJones intercepta duas vezes. As transformações têm sido um grande problema para os Patriots em cinco jogos. A Nova Inglaterra deu o futebol nove vezes, empatou em terceiro lugar no futebol e virou a bola mais de duas ou mais vezes em quatro de seus cinco jogos. Como geralmente é o caso, quando uma equipe luta para cultivar o futebol, o zagueiro está quase sempre no centro do problema. McJones, um chamador de sinal na Nova Inglaterra, provou que estava certo. O novato escolhido na primeira rodada é um dos oito zagueiros do futebol com cinco ou mais interceptações por temporada, e ele pode ter muitas. Jones lançou 10 interceptações e tem 14 tackles por temporada, em todo o perfil do jogador, mostrando que ele tem sorte, pois só conseguiu cinco interceptações.

Byron Jones e Preston Williams ocupam o centro do palco nos jogadores inativos de Miami no confronto de domingo em Londres com Jacksonville – The Finsider

Dizer que Miami não está com uma saúde perfeita é um eufemismo.

NFL ‘Onde Precisamos Estar’ na campanha contra sanções ridículas – ESPN

A repressão da NFL às sanções não esportivas está funcionando da maneira que a liga pretendia. As autoridades jogaram 11 bandeiras de provocação nas primeiras duas semanas desta temporada – o mesmo número que foi chamado em toda a temporada de 2020 pelo mesmo erro – mas apenas três nas três semanas seguintes. “Estamos exatamente onde precisamos estar e agora estamos vendo a correção que procuramos”, disse o diretor executivo da NFL, Troy Vincent, à Associated Press. “Vimos o aumento nas primeiras três semanas e agora estamos vendo o declínio. Os treinadores e o Comitê de Competição da NFL estão felizes. Os treinadores nos disseram que seus jogadores estão se ajustando, pensando no que farão, perceber que isso pode custar caro para a equipe. Essas são penalidades que mudam o jogo para um ato egoísta. “

4 jogos imperdíveis na NFL Semana 6 – SB Nation

Isso vai ser divertido. Vemos dois dos melhores zagueiros da liga com Justin Herbert e Lamar Jackson, e dois dos únicos times que parecem prontos para desafiar os Bills na AFC este ano. Los Angeles foi uma surpresa agradável nesta temporada e uma das histórias mais felizes desta temporada. Não creio que alguém os tenha visto representar ameaças legítimas na Ásia Ocidental, muito menos emergir potencialmente como uma das melhores equipes da AFC como um todo. Esta equipe é jovem, com fome e quer se provar. Enquanto isso, é estranho, porque os Ravens estão em 4-1 e rolando, mas ainda parece uma temporada decepcionante até agora. Acho que muito disso é porque vimos Baltimore realmente lutar com times como os Colts e os Leões, que deveriam ter vitórias fáceis. Dito isso, há algo por aí e ainda assim vencer nos jogos – então a evidência está no registro. Essa equipe é boa, droga.

