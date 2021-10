Resultados do futebol universitário, classificação, destaques: Oklahoma vence com Caleb Williams, Ole Miss do estado do Tennessee sobrevive

Tudo o que alguém queria saber antes da semana sete era qual zagueiro do calibre do primeiro assalto começaria em quarto lugar em Oklahoma. Quando os Sooners assumiram o TCU, foi o verdadeiro calouro Caleb Williams quem acabou por formar uma das melhores largadas da história recente.

Williams foi quase perfeito, completando 18 de 23 passes para 295 jardas e quatro touchdowns, adicionando 66 jardas ao solo, incluindo um resultado de 41 jardas, em uma vitória de 52-31 sobre o Horned Frogs. O desempenho moveu Oklahoma para 7-0 com uma chance de avançar na votação da AP depois que o nº 2 de Iowa caiu 24-7 para Purdue.

Em outro lugar, o 13º cabeça-de-chave Ole Miss sobreviveu a uma tentativa surpresa do Tennessee State com uma pausa defensiva final para vencer por 31-26. No entanto, o jogo foi atrasado em cerca de 20 minutos no quarto período, depois que os torcedores do Tennessee começaram a jogar destroços no campo em protesto por uma cobrança de bola dos oficiais da SEC nos jogos quatro e 24.

O número 22 do estado da Carolina do Norte marcou 21 pontos no terceiro quarto, encerrando uma vitória de 33-7 na estrada sobre o Boston College. Enquanto o nº 5 do Alabama cuidava do Mississippi. E em uma surpresa entre os 25 primeiros, Baylor bateu o 19º lugar na BYU por 39-24.

