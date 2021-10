Ed Orgeron não retornará como treinador da LSU em 2022 após um acordo de separação | Relatório Ovariano

Jonathan Bachman / Getty Images

A LSU e o técnico de futebol Ed Orgeron chegaram a um acordo de separação, o que significa que Orgeron não retornará com o time em 2022.

Isso não é uma surpresa como Ross Dillinger a partir de Esportes ilustrados Foi relatado anteriormente que Orgeron deve terminar a temporada de 2021 como técnico da LSU antes de seguir em frente.

Uma fonte disse sobre a decisão Casa Tamil Do Yahoo Sports: “É uma daquelas coisas que ninguém mais queria estar. Os jogadores não queriam jogar para isso, os treinadores não queriam treinar para isso.”

LSU incomodou figura que então não era. 20 Florida Gators 49-42 no sábado, mas Dillinger relatou que as negociações de separação entre a LSU e o treinador O começaram na semana passada.

para cada Bruce Feldman Do The Athletic, a LSU planeja pagar o valor total da aquisição de Orgeron por seu contrato, que é de mais de US $ 17 milhões.

Os Tigres estão com apenas 4-3 nesta temporada, apesar da vitória de sábado, e estão apenas com 9-8 desde a temporada de 2020, depois de uma vantagem de 5-5 no ano passado.

No entanto, o mandato de Orgeron na LSU chegou a um final chocante e surpreendente, dado o que a equipe havia conquistado apenas duas temporadas atrás.

O principal quarterback Joe Burrow, LSU fez um 15-0 perfeito em 2019 e venceu Clemson por 42-25 no jogo do campeonato nacional do College Football Playoff.

Foi o primeiro título nacional da LSU desde 2007 e colocou um ponto de exclamação em uma das temporadas mais impressionantes da história do futebol universitário.

O ataque LSU empilhado consistia em Burrow, running back Clyde Edwards-Helaire e wide receivers Ja’Marr Chase e Justin Jefferson naquela temporada. Finalmente, LSU marcou 726 pontos, o máximo de qualquer equipe em uma única temporada na era FBS.

Sob a tutela de Orgeron e do coordenador do jogo de passes Joe Brady, Burrow lançou um recorde de 60 passes para touchdown e venceu a Taça Heisman pela maior margem de sempre.

LSU perdeu muito talento da equipe de 2019 ao entrar em 2020, embora Burrow, Jefferson e Edwards-Helaire tenham entrado no draft da NFL, assim como vários jogadores defensivos importantes, como K’Lavon Chaisson, Patrick Queen, Grant Delpit e Kristian Fulton.

Além disso, Chase optou por não participar da temporada de 2020 em meio à pandemia de COVID-19, e sua colega estrela Terrace Marshall Jr. também optou por sair após sete jogos.

LSU mostrou alguns flashes de brilho nas últimas duas temporadas, particularmente no lado ofensivo da bola, mas os Tigres estão longe de igualar o que fizeram em 2019.

Orgeron, de 60 anos, nasceu em Larose, Louisiana, e passou uma temporada na LSU como atacante defensivo. Ele acabou chegando à LSU em 2015 como técnico de linha defensiva.

Orgeron assumiu como diretor artístico interino em 2016 após a demissão de Les Miles e ficou com o cargo em tempo integral.

Em partes de seis temporadas como técnico da LSU, Orgeron tem um recorde de 49-17 com um título nacional em seu crédito.

Dado isso e o fato de que ele também tem Ole Miss e grande experiência de estágio da USC, Orgeron deve ser capaz de encontrar outra posição de estágio importante em nível universitário, se quiser.