Notícias de viagens pandêmicas: a Europa está se preparando, os Estados Unidos estão se preparando

Nota do editor – a CNN lançou um boletim informativo semanal, Unlocking the World, para guiá-lo pelos desenvolvimentos de viagens mais recentes e muito mais. Participação aqui

(CNN) – A Omicron está varrendo a Europa. Os Estados Unidos se preparam para as férias de inverno com força total. A Austrália e as ilhas caribenhas de Saint Kitts e Nevis estão diminuindo as restrições aos visitantes.

Aqui estão os últimos desenvolvimentos em viagens esta semana.

Omicron se espalha com a aproximação do feriado

Isso definitivamente não é o que pedimos ao Papai Noel.

Nos Estados Unidos, os viajantes de férias vão para a cidade de Nova York e destinos em todo o país. Daniel Selim / AFP via Getty Images

A maioria dos países que impôs proibições de viagem aos países da África do Sul depois que a variante foi detectada pela primeira vez na região mantiveram essas restrições em vigor, com a notável exceção do Reino Unido: ele desistiu de devolvê-lo brevemente “Lista Vermelha” Em 15 de dezembro.

Gana forneceu alguns As medidas mais duras na África Todas as chegadas devem ser vacinadas e as companhias aéreas que violarem as regras serão multadas.

Países com altos níveis de risco

Todos mudaram para o “nível 4: Covid-19 muito alto”, que se aplica a destinos com mais de 500 casos por 100.000 residentes nos últimos 28 dias. Mais de 80 destinos estão agora no nível 4.

No sudeste da Ásia, a Malásia caiu do nível 4 para o nível 3, enquanto a Jamaica, as Filipinas e a República do Congo caíram do nível 3 para o nível 2.

lugares que abrem

A partir de Teste ou quarentena na chegada. e a ilha País insular caribenhoA partir de São Cristóvão e Neves As restrições aos viajantes internacionais diminuíram antes da temporada de férias, com os visitantes totalmente vacinados não mais necessáriosTeste ou quarentena na chegada. e a ilha Autoridades de turismo Esperamos que a semana que começa em 12 de dezembro seja a mais movimentada para cruzeiros desde 2020.

O último super jumbo já entregue

Quase três anos depois que a Airbus anunciou que estava interrompendo a produção, o O último Airbus A380 O maior avião de passageiros do mundo foi entregue à companhia aérea cliente Emirates na quinta-feira em Londres.

Um dia antes da entrega, os pilotos pegaram a nave em seu último vôo de teste sobre o nordeste da Alemanha e deixaram um avião Uma carta de amor no céu , seguindo um roteiro em forma de coração.

No entanto, ainda existem muitas oportunidades para voar o A380 nos próximos anos. Há 76 superjumbos em serviço, 165 em armazenamento e apenas oito se aposentaram até agora, relata a empresa de análise aeroespacial. Cério

A força do turismo registrou apenas 45 visitantes internacionais em 2021

Quase todos esses poucos turistas chegaram à ilha em iates particulares, já que o Aeroporto Internacional Ngurah Rai da ilha está fechado para voos internacionais quase todo o ano. Embora o aeroporto tenha reaberto oficialmente para voos internacionais em outubro, até agora ele só opera voos domésticos, principalmente de Jacarta.

Para vir a Bali, os visitantes estrangeiros devem obter um visto de negócios de $ 300, fazer vários testes PCR e adquirir seguro saúde privado.

Copenhagen está tendo um momento

Piloto adolescente pousa em voo histórico

Uma mulher de 19 anos embarcará em uma jornada solo ao redor do mundo com o objetivo de preencher a lacuna de gênero na aviação, possivelmente a primeira pessoa a circunavegar o mundo em uma aeronave leve. Kim Bronhuber da CNN relatórios.

Zara Rutherford, 19, pousou em seul Este mês, da Rússia, como parte de sua tentativa de se tornar a mulher mais jovem a voar sozinha ao redor do mundo.

No caso de você mesmo perder

Por que realmente amamos comida de avião.

O Ice Hotel na Suécia tem uma suíte real totalmente nova.

Estes são alguns dos novos designs de assentos de avião mais incomuns.

Um ano depois de inaugurado, o maldito aeroporto de Berlim ainda está em crise.

Este iate de luxo em um arranha-céu tem duas piscinas infinitas.