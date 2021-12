Alibaba da China promete ser neutro em carbono até 2030

XANGAI, 17 de dezembro (Reuters) – Alibaba Group (9988.HK) O objetivo é atingir a neutralidade de carbono em suas próprias operações e reduzir as emissões nas cadeias de suprimentos e redes de transporte até o final da década, prometeu o gigante do comércio eletrônico chinês na sexta-feira.

O Alibaba prometeu atingir a neutralidade de carbono até 2030 em suas emissões diretas – conhecidas como “Escopo 1” – bem como emissões indiretas de “Escopo 2” – derivadas do consumo de eletricidade ou aquecimento.

Ele também disse que reduziria a intensidade de carbono – a quantidade de carbono por unidade de receita – das emissões do “Escopo 3” – produzida em toda a cadeia de valor mais ampla em áreas como transporte, bens e serviços adquiridos e resíduos – em 50% até 2030 .

A empresa também se comprometeu a reduzir o CO2 total em todos os seus negócios em 1,5 gigatonelada até 2035.

Para atingir seus objetivos, o Alibaba planeja implantar novas tecnologias de economia de energia e alta eficiência, fazer maior uso de fontes de energia renováveis, bem como explorar “iniciativas de descarbonização” que podem extrair gases de efeito estufa da atmosfera.

A empresa também buscou “mobilizar ações e mudanças comportamentais entre consumidores, comerciantes e parceiros na China e em todo o mundo”, disse Daniel Zhang, CEO da empresa.

O presidente Xi Jinping anunciou no ano passado que a China pretende se tornar neutra em carbono até 2060, colocando os gigantes do país sob pressão para criar seus próprios roteiros para chegar ao “zero líquido”.

Mas os gigantes da tecnologia da China ainda dependem fortemente do sistema de energia dominado pelo carvão do país, com apenas um pequeno número até agora comprometido com a mudança para fontes renováveis.

Em um relatório publicado no início deste ano, o grupo ambientalista Greenpeace classificou a Tencent Holdings (0700.HK) Como o provedor chinês de serviços em nuvem com melhor desempenho em termos de compra de energia renovável e redução de emissões. Huawei Technologies ficou em segundo lugar, Baidu Inc (9888.HK) Terceiro e Ali Baba IV.

