Notícias da guerra entre a Rússia e a Ucrânia: atualizações ao vivo

Um prédio de apartamentos em Kyiv foi danificado pelos destroços de um míssil russo que foi abatido por sistemas de defesa aérea ucranianos na terça-feira. atribuída a ele… Brendan Hoffman para o New York Times

Mísseis russos bombardearam a Ucrânia, quinta-feira, em uma série de explosões devastadoras que mataram quatro pessoas, como parte da escalada de ataques de Moscou a cidades e infraestrutura de energia desde que retirou suas forças da cidade de Kherson, no sul.

Os mísseis atingiram prédios de apartamentos onde três famílias viviam em Vilnyansk, uma cidade a leste do rio Dnipro na região de Zaporizhia, de acordo com Kirilo Tymoshenko, um alto funcionário do gabinete do presidente. disse em um post no aplicativo de mensagens telegram que quatro pessoas morreram. A área sofreu alguns dos bombardeios mais pesados ​​do país nas últimas semanas.

Os ataques testemunharam uma estratégia adotada em resposta aos recentes reveses de Moscou no campo de batalha. as forças russas tentaram A destruição da rede elétrica na Ucrânia, explorando a dependência do país de energia para abastecer empresas e aquecer casas à medida que o inverno se aproxima. No exemplo mais recente, uma instalação de produção de gás no leste da Ucrânia sofreu um “ataque maciço” na quinta-feira, informou a Naftogaz, produtora estatal de petróleo e gás, em seu site. local na rede Internet.

A administração militar da cidade disse no Telegram que os sistemas de defesa aérea ucranianos derrubaram quatro mísseis de cruzeiro e cinco drones na região de Kyiv.

As forças russas bombardearam alvos civis na Ucrânia por meses com mísseis disparados de terra, mar e ar, mas os ataques aumentaram acentuadamente em 10 de outubro em resposta a Explosão Na ponte que liga a Rússia à Crimeia. A ofensiva, que o Kremlin culpou a Ucrânia, coroou semanas de perdas russas no sul e no nordeste.

A decisão das forças russas na semana passada de se retirar de Kherson, a única capital regional que Moscou manteve desde que lançou sua invasão em grande escala este ano, foi outra reversão séria do esforço de guerra do presidente Vladimir Putin.

Os ataques diários desde então aumentaram o sentimento de raiva que muitos ucranianos sentem.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou um Vídeo da câmera do painel No Telegram na quinta-feira, ele foi baleado de um veículo não identificado no que disse ser a cidade de Dnipro, no centro da Ucrânia. O carro está dirigindo pela estrada arborizada na chuva quando há uma explosão à frente. O carro freou bruscamente quando uma chuva de detritos e folhas atingiu o para-brisa, antes de virar bruscamente à esquerda em uma rua lateral.

“Esta é outra confirmação do Dnipro de que os terroristas querem a paz”, brincou Zelensky. Uma cidade pacífica e o desejo das pessoas de viver uma vida normal. Vá para o trabalho, para o trabalho. Ataque de mísseis! “

Autoridades disseram que 14 pessoas ficaram feridas nos ataques em Dnipro na quinta-feira. O prefeito da cidade, Boris Filatov, Poste no Telegram que um funcionário do governo foi ferido nos ataques.

Ele disse: “Isto é um casaco e isto é um estilhaço”. postar uma foto De um casaco azul rasgado por uma farpa. “O casaco pertence a uma funcionária da prefeitura. Minha subordinada. Ela agora está passando por uma operação.”

O chefe do departamento militar na região nordeste de Kharkiv, Oleh Sinyhopov, disse no Telegram que três trabalhadores ficaram feridos em um ataque a infraestrutura crítica na região de Izyum. As forças russas ocuparam a área por vários meses, mas as forças ucranianas a recapturaram em setembro.

O conselho da cidade da Ucrânia disse no Telegram que o sistema de defesa aérea da Ucrânia destruiu seis mísseis lançados do ar na costa perto de Odessa, mas um civil ficou ferido e uma instalação de logística foi atingida. Na região de Dnipropetrovsk, 6.000 moradores ficaram sem eletricidade depois que mais de 70 projéteis atingiram a cidade de Nikopol, às margens do rio Dnipro, disse Valentin Reznichenko, chefe da administração militar regional. ele disse no Telegram.