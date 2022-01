Noite errática de Julius Randle condena Knicks na derrota para Cavaliers

CLEVELAND – Pelo lado positivo, os Knicks levaram os Cavaliers ressurgentes para o fio.

No lado sombrio, foi outra noite extremamente errática para Julius Randle, superado pelo veterano dos Cavaliers Kevin Love e pelo novato Evan Mobley. E foi uma oportunidade perdida para RJ Barrett.

Ao falhar em um grande teste no nordeste de Ohio contra o quinto colocado Cavaliers, os Knicks desmoronaram no terceiro quarto, subiram muito no quarto atrás de Barrett, mas perderam uma decisão por 95 a 93 na segunda-feira no Rocket Mortgage Fieldhouse.

Barrett, depois de um início lento, entrou no quarto quarto, terminou com 24 pontos, mas chutou por muito tempo em uma potencial cesta de 3 pontos da vitória de cima com cinco segundos restantes.

O técnico dos Knicks, Tom Thibodeau, achou que Barrett tinha a chance de conduzir a bola como ele faz melhor.

“Eu não acho que conseguimos o que queríamos”, disse Thibodeau sobre a falta de Barrett. “Queríamos atacar em campo aberto. Ele estava indo ladeira abaixo muito bem. Achei que seria uma boa oportunidade para ele. Poderíamos ter nos conformado com isso. Ouça, era um visual limpo. Mas eu amei como ele atacou o aro. Nessas situações, quando você conduz a bola, muitas coisas boas podem acontecer.”

Barrett ficou mais chateado por ter perdido cinco lances livres do que sua escolha de lançar o 3.

Julius Randle teve outra noite errática contra os Cavaliers. USA TODAY Sports

“Foi um ótimo chute, bom passe, bom chute”, disse Barrett. “Vou tirar essa foto 100 por cento do tempo.”

Quando lhe disseram que Thibodeau achava que poderia ter se acomodado, Barrett disse: “Eu não vi o replay… mas achei que tinha dado uma boa olhada”.

Enquanto isso, Randle lutou nas duas pontas, enquanto Obi Toppin, seu reserva, teve uma de suas melhores performances ao drenar três cestas de 3 pontos.

Randle teve uma última chance de se tornar um herói, fazendo um passe dentro de campo com 1,3 segundos restantes de Alec Burks, mas disparou uma bola de ar fortemente contestada de 40 pés. Randle tinha menos 21, Toppin mais 20.

Na jogada final, Thibodeau disse que os Cavaliers tiraram os 3s do escanteio e deram muito pouco para os Knicks trabalharem.

RJ Barrett ajudou a desencadear o rali final dos Knicks. USA TODAY Sports

“Tínhamos três opções, foi um tiro difícil lá”, disse Thibodeau. “Crédito à sua defesa.”

Randle terminou com 18 pontos e quatro turnovers, acertando 6 de 17 arremessos de campo, e saiu furioso. Love terminou com 20 pontos e marcou 21 a 3 no terceiro quarto dos Cavaliers.

Mas foi o All-Star-in-the-making de Cleveland, o armador Darius Garland, que acertou o maior arremesso e aquele que ficou preso na garganta de Thibodeau. Mobley pegou um rebote ofensivo e a bola saiu para Garland, que acertou um passo para trás 3 com 1:23 restantes para desempatar depois de fingir Barrett. Garland terminou com 13 pontos e 12 assistências.

“Basicamente, tudo se resumiu a um rebote ofensivo de bola solta que eles conseguiram e transformaram em um 3”, disse Thibodeau. “Essa é a diferença no jogo.”

A diferença real é que os Knicks pararam de bater lances livres recentemente. Eles foram um terrível 11 de 21. Barrett foi 5 de 10 – o único elemento de seu jogo que não foi estelar recentemente.

“Frustrante”, disse Barrett. “Esse é o jogo ali. São 10 pontos e perdemos por dois. É frustrante, especialmente para mim. Você chega lá tantas vezes, você tem que ser capaz de capitalizar. Você não pode jogar com um time assim e perder tantos lances livres. São três dos últimos quatro jogos. Tem que consertar isso.”

Os Knicks venciam por 59-55 no início do terceiro jogo, quando os Cavaliers os destruíram com uma sequência de 21-3 com Love punindo-os e Randle falhando nas duas pontas.

Kevin Love marcou 20 pontos, o recorde da equipe. NBAE via Getty Images

Os Cavs lideravam por 76-62, mas depois que Randle saiu, o banco foi para a cidade, particularmente o armador novato Quentin Grimes, que acertou dois arremessos de 3 pontos seguidos para reduzir para 76-69 depois de três.

Thibodeau ficou com Grimes durante todo o quarto quarto e terminou com 12 pontos em 24 minutos e foi um plus-21. Ele acertou 4 de 6 3s e jogou na defesa contra Garland.

Com Thibodeau aderindo a Grimes na rotação, o recém-chegado Cam Reddish conseguiu seu primeiro DNP-CD como um Knick.

“Para um jovem entrar na liga – ele não é perfeito – mas joga duro em todas as posses”, disse Thibodeau sobre Grimes.

Os Knicks jogaram contra os Cavaliers até o primeiro tempo, mas perderam o fôlego na segunda noite de um set consecutivo para cair para 23-25 ​​e ver sua sequência de vitórias de um jogo quebrada.

“Às vezes, as equipes estão mais descansadas do que você, mas isso não é desculpa”, disse Thibodeau. “Você tem que encontrar uma maneira de fazer isso.”