Ex-astro da NFL diz que aposentadoria de Tom Brady faz sentido

Tom Brady segunda temporada com Tampa Bay Buccaneers Ele teve um fim abrupto depois de sofrer uma derrota por 30-27 para carneiros de Los Angeles Domingo à noite – No entanto, o futuro do veterano quarterback virou alvo de muita especulação.

antigo NFL O wide receiver Keyshawn Johnson, que jogou pelos Bucs de 2000 a 2003 e venceu o Super Bowl com eles, disse na segunda-feira que a possibilidade de aposentadoria faz sentido para Brady.

APOSENTADORIA DE TOM BRADY TLK COMEÇA A SE APAGAR APÓS A PERDA NOS PLAYOFF, O QUE ELE DIZ SOBRE ELE

“Eu ganhei sete (Super Bowls) e joguei 10. Eu fiz todas as máquinas que você poderia imaginar em termos de esportes profissionais.” Keyshawn, JWill & Max Show, ESPN. “Há também algo a ser dito sobre a família, o tempo com sua família. Ele tem filhos. Eles estão crescendo. Tenho certeza que o filho dele quer jogar futebol ou jogar meio-campista ou algo assim e ele está repetindo esse sucesso ou tentando para replicar o sucesso que ele teve.” Seu pai. Se você está vivendo esse sonho, você quer estar lá para fazer isso acontecer.”

Brady ecoou esse sentimento no início da temporada, dizendo que poderia jogar na casa dos cinquenta, mas sua vida familiar desempenharia um papel em sua decisão.

“Eu realmente acho que posso jogar o quanto eu quiser. Eu realmente jogo. Eu posso literalmente jogar até os 50 ou 55 anos se eu quiser. Eu não acho que jogaria, é claro… meu corpo físico não jogaria Não seria um problema. Acho que seria, só sinto muita falta da vida com minha família.”

Johnson também observou o clima atual da NFC e os desafios que Brady enfrenta se decidir retornar a Tampa Bay.

“Também é compreensível que São Francisco não esteja piorando, e vai melhorar. O Arizona vai descobrir, carneiros, acabamos de ver, eles se encarregaram de sair. Por todas as piadas e tudo e o comédia que os Cowboys nos dão, não sabemos sobre isso. Philly vai melhorar. Não sabemos o que está acontecendo com New Orleans com Sean Payton. Os Giants descobrirão em algum momento”, explicou.

“Então você pode ir para a AFC e começar a pensar sobre os times que você pode ter que ver se voltar ao Super Bowl. As chances de ganhar outro Super Bowl para o Tampa Bay Pirates sob o comando de Tom Brady provavelmente não acontecerão em um re – base masculina, limitando o salário máximo – todas essas coisas. É difícil de fazer, então por que se submeter a isso “, argumentou Johnson.

Johnson disse que a capacidade de Brady de competir fisicamente não faz parte da conversa.

“Não é que as pessoas não pensem que ele pode ser ótimo em alto nível”, disse Johnson. “Ele ainda pode jogar nesse nível pelos próximos três ou quatro anos, na minha opinião, apenas com base em vê-lo apenas este ano. .”

Fontes disseram à ESPN no domingo que Brady continua “descomprometido” com seu futuro com a equipe na próxima temporada. Após a partida, ele disse aos repórteres que não “pensava muito sobre isso” e que “levaria dia após dia”.