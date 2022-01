Copa das Nações Africanas: Estádio de Camarões esmagado durante partida deixa pelo menos oito mortos

O acidente ocorreu na entrada sul do estádio olímpico, onde os torcedores tentavam assistir à partida das oitavas de final entre Camarões e Comores.

Um comunicado do governo disse que 31 pessoas ficaram levemente feridas e sete gravemente.

Perante esta tragédia, cuja gravidade suscitou emoções e pânico, Ó Chefe de Estado [Paul Biya] Ele envia suas tristes condolências às famílias gravemente afetadas e deseja uma rápida recuperação aos feridos, a quem envia a profunda solidariedade de toda a nação.

O falecido foi levado para o centro de emergência em Yaounde, enquanto os feridos foram divididos entre quatro unidades de saúde em Yaounde.

A Confederação Africana de Futebol (CAF), que organiza o Campeonato Africano das Nações, disse estar ciente da debandada.

Um porta-voz da CAF disse em um comunicado: “A CAF está atualmente investigando a situação para obter mais detalhes sobre esses incidentes. Estamos em contato regular com as autoridades camaronesas e o Comitê Organizador Local”.

O porta-voz acrescentou que o secretário-geral da CAF, Veron Musingu Oumba, está programado para visitar as vítimas em Yaoundé.

Em comunicado divulgado na terça-feira, a Fifa enviou “suas mais profundas condolências às famílias e amigos das vítimas que perderam a vida” na debandada.

Ela acrescentou: “Os pensamentos e orações da comunidade global do futebol estão com as vítimas, os feridos neste incidente e todos os funcionários da CAF e da Federação de Futebol de Camarões neste momento difícil”.

A partida terminou com uma vitória por 2 a 1 sobre Camarões, na qual o país anfitrião se classificou para as quartas de final da Copa das Nações Africanas para enfrentar o Gabão.

O incidente de segunda-feira aconteceu um dia depois de outra tragédia na capital.

Pelo menos 16 pessoas morreram em um incêndio em uma boate no início do domingo, de acordo com um comunicado do governo. Outros oito ficaram gravemente feridos e estão nos cuidados intensivos.

Em uma coletiva de imprensa realizada no local, o diretor do Hospital Central de Yaounde disse que várias pessoas estavam em estado crítico.

Explosões de fogos de artifício incendiaram o teto da boate Lev, resultando em duas poderosas explosões que causaram pânico entre os presentes, de acordo com um comunicado divulgado pelo Ministério das Comunicações de Camarões.

A declaração do governo acrescentou que Biya ordenou uma investigação completa sobre o incidente e enviou suas condolências às famílias das vítimas.