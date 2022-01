Netflix aumenta preços de US$ 1 a US$ 2 por mês

Netflix! foto : Robin Beck/AFP via Getty Images

Netflix anunciado esta noite Eles aumentam os preços de todas as classes de assinatura de US$ 1 a US$ 2 Mês. Já faz quase um ano e meio desde o último aumento de preço do dispositivo de streaming, que ocorreu em outubro de 2020.

Os aumentos – que serão “lançados” para os assinantes existentes nos próximos meses, como parte do esforço contínuo da empresa para não pegar a chama toda vez que o fizerem – se dividem da seguinte forma: assinantes premium, que atualmente pagam US$ 18. Por mês para conteúdo 4K e 4 telas por vez, você será cobrado até US$ 20 por mês. Os membros do plano padrão (conteúdo HD, duas telas) aumentarão cinquenta libras, de US$ 14 para US$ 15,50. E membros básicos, que não recebem conteúdo em HD, agora pagarão US$ 10 por mês pelo privilégio .

Os aumentos de preços chegam em um momento inegavelmente peculiar para o serviço, que ao mesmo tempo caminha cada vez mais alto, ao mesmo tempo em que enfrenta uma concorrência cada vez mais acirrada. Por outro lado, a base de assinantes da Netflix é tão boa quanto se pode imaginar no momento Atualmente, o serviço oferece suporte a mais de 200 milhões de assinantes em todo o mundo e 74 milhões nos Estados Unidos e Canadá— Onde esses recentes aumentos de preços são direcionados.

o problema é que a base de assinantes da Netflix também é, vamos, Tanto quanto pode ser imaginado no momento ; Quando você já está instalado nas casas de todas as casas com internet em um espaço adequado No planeta Terra, é difícil alcançar aquele “crescimento” irritante que os acionistas desejam. Daí, em parte, O preço aumenta, colocando a Netflix no mesmo nível (ou um pouco passado, para Premium) HBO Max, que geralmente era o plano mais caro do jogo, com US $ 15 por mês. (Para comparação, Disney+ ficou em US$ 8 por mês, Paramount+ em US$ 10 por mês, Apple TV+ em US$ 5, e Hulu elevou suas próprias tarifas para US$ 13 por mês no ano passado.) (Isso é para versões sem anúncios dos serviços, para seja claro.)

E apenas a extensão da declaração acima ilustra o outro problema que a Netflix enfrenta atualmente: há um arquivo Muito Outras empresas aqui estão agora tentando almoçar. uma O segundo enquanto a liderança de vários anos nas guerras de transmissão É obviamente uma benção, companhia Ele ainda precisa continuar gastando o máximo de dinheiro possível em conteúdo original para satisfazer os assinantes. (Especialmente porque os estúdios que anteriormente estavam ansiosos para licenciar seus softwares para o dispositivo de streaming para alguma publicação rápida – Os lucros da vida agora são muito mais conservadores para alimentar o concorrente com o conteúdo que ele precisa).

O resultado de tudo isso sendo : espere que sua fatura mensal diminua um pouco nos próximos meses.

[[[[através da A beira]