Chanel Rionne, correspondente chefe da Casa Branca do One America News, zombou da DirecTV em Compartilhar no Twitter Na sexta-feira, que se referia à decisão de derrubar o canal. “Com movimentos como esse, a DirecTV deve se tornar estatal para sobreviver”, escreveu Ryun, acrescentando: “Eles terão mais sorte em Pyongyang”.

A One America News, com sede em San Diego, começou em 2013. A partir das eleições de 2016, a rede serviu como local para visualizações e cobertura. alinhamento Com Donald J. Trump e seus aliados de direita.

Seus apresentadores questionam regularmente os resultados das eleições de 2020. A rede enfrenta processos de difamação de duas empresas de tecnologia eleitoral, Smartmatic E Sistemas de votação de domínio, que acusou o canal de espalhar mentiras de que fraudou a contagem de votos para mudar a eleição para Joseph R. Biden Jr.

O One America News também promoveu a falsa teoria de que agitadores de esquerda, não apoiadores de Trump, são os principais instigadores dos distúrbios do Capitólio.

Este mês, no aniversário do ataque de 6 de janeiro, One America News correu um pedaço Nas “manifestações nacionais no Capitólio em 6 de janeiro” que sugeriram que o ataque foi uma chamada operação de “pseudociência” por liberais com o objetivo de despojar americanos patriotas de suas liberdades. “A narrativa da mídia de esquerda em torno de 6 de janeiro de 2021 é apenas uma desculpa para os democratas tomarem o poder”, dizia a manchete na tela.