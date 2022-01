Um processo alega que os executivos do Facebook e do Google estavam cientes de um acordo para controlar as vendas de anúncios | tecnologia

site de rede social facebook O CEO Mark Zuckerberg e o CEO do Google, Sundar Pichai, supostamente sabiam e concordaram com um acordo para cooperar em uma possível manipulação de vendas de anúncios, de acordo com documentos recém-divulgados.

Os documentos, que foram revelados na sexta-feira, foram apresentados como parte de um arquivo Um processo contra o Google Os promotores o submeteram a vários estados dos EUA. O processo foi aberto pela primeira vez em dezembro de 2020 e alega que o Google enganou editores e anunciantes sobre o preço e o processo dos leilões de anúncios. Na época, muitos documentos e partes do processo foram redigidos, mas as decisões judiciais os tornaram públicos.

A ação alega que navegador do google Manteve o controle do mercado de vendas de publicidade – o mercado que domina – inflando os preços de publicidade das marcas e suprimindo a concorrência de outras bolsas de publicidade.

de acordo com Jornal de Wall Street, alega a queixa, “o Google tirou a diferença entre o que relatou aos editores e anunciantes ao custo da publicidade e usou o dinheiro para manipular futuros leilões para expandir seu monopólio digital”. Os documentos também citam mensagens internas nas quais funcionários do Google disseram que usaram “informações privilegiadas” para expandir seus negócios.

A revista informou que o processo também está pedindo a executivos do Facebook, que foi recentemente renomeado Meta, e do Google assinaram um acordo para confirmar as alegações de que o Facebook fará lances e ganhará uma certa porcentagem de anúncios.

De acordo com o processo, a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, “foi franca que ‘este é um grande negócio estrategicamente’ em um tópico de e-mail de 2018 sobre o acordo que incluía o CEO do Facebook”.

Quando os dois lados elaboraram os termos do acordo, a equipe “enviou um e-mail endereçado diretamente ao CEO” Zuckerberg, de acordo com o processo.

Se for descoberto que Pichai concordou pessoalmente com o acordo, ele pode ser cúmplice na expansão do monopólio do Google no mercado de publicidade por meio de manipulação. Um porta-voz do Google disse à Associated Press que, embora o acordo não fosse um segredo, seria impreciso dizer que Pichai concordou com ele.

“Assinamos centenas de acordos a cada ano que não exigem a aprovação do CEO, e isso não foi diferente”, disse o porta-voz.

Em um comunicado, o porta-voz do Google, Peter Schottenfels, disse que o processo estava “cheio de informações imprecisas e sem mérito legal”.

O porta-voz da Meta, Chris Sgro, disse na sexta-feira que o acordo de veiculação de anúncios da empresa com o Google e acordos semelhantes com outras plataformas de lances “ajudaram a aumentar a concorrência por posicionamentos de anúncios”.

“Esses relacionamentos comerciais permitem que a Meta forneça mais valor aos anunciantes enquanto compensa os editores de forma justa, resultando em melhores resultados para todos”, disse Sgro.

Os novos detalhes surgem quando as empresas de tecnologia enfrentam um maior escrutínio sobre supostas práticas anticompetitivas. juiz americano governou mais cedo Nesta semana, o governo pode avançar com uma ação judicial para desmembrar a Meta, empresa controladora do Facebook, Instagram e WhatsApp, em um esforço para afrouxar o controle do mercado. E na sexta-feira, um grupo de cerca de quatro dúzias de estados perguntou isso Repetir um processo antitruste separado contra a empresa.

Enquanto isso, o Google enfrenta taxas antitruste Trazido por Governo dos Estados Unidos. O Google negou as acusações.