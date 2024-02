Neil Gaiman e Paul Weimer entre escritores excluídos do Hugo Awards por medo de ofender a China: relatório

Os Prémios Hugo, um dos mais prestigiados prémios literários de ficção científica, desqualificaram vários autores no ano passado devido a preocupações de que as suas obras pudessem ser ofensivas para a China, mostram emails vazados.

Os autores Neil Gaiman, Paul Weymer, RF Kuang e Shiran J. Chow foram considerados inelegíveis como finalistas para os prêmios do ano passado, apesar de terem recebido votos suficientes. Os e-mails publicados mostraram que os organizadores do prêmio estavam preocupados com a forma como os autores eram vistos na China. Arquivo 770, um veículo de ficção científica, relatou.

O Hugo Awards foi realizado na China no ano passado. Segundo relatos, Dave McCarty, que presidiu o processo de seleção para o prêmio de 2023, escreveu em um e-mail em junho passado que, como o evento “acontece na China” e as leis sob as quais devem operar são “diferentes”, os organizadores deveriam “destacar qualquer coisa “. De natureza política sensível.”

O trabalho que se centra na China, Taiwan, Tibete ou outros temas considerados sensíveis precisa de ser “destacado para que possamos determinar se é seguro colocá-lo em votação”. McCarty renunciou ao cargo no mês passado. Notícia da NBC relatada.

O e-mail foi relatado pela primeira vez por repórteres no site de notícias File 770. Os repórteres descobriram que Weimer descobriu que foi considerado “inelegível” para o Prêmio Hugo de Melhor Escritor Fã quando as estatísticas de votação foram publicadas.

Os autores do relatório também descobriram que os diretores dos prêmios provenientes dos Estados Unidos e do Canadá pareciam ler apenas obras do mundo ocidental publicadas em inglês. Eles descobriram que os diretores de prêmios ocidentais não levantaram preocupações sobre livros de autores chineses porque poderiam não tê-los lido.

“Por esta razão, é possível que algumas destas obras chinesas tenham sido removidas por outros motivos que não a placa”, escreveram os autores.

Os e-mails foram tornados públicos pela organizadora Diane Lacey, que disse aos autores do relatório que o comité foi convidado a “selecionar candidatos para trabalhos” que possam ser sensíveis à China.

“É uma pena ter feito isso”, escreveu ela em uma carta de desculpas. “Eu entendo que me inscrevi sabendo muito bem que haveria problemas. Não sou ingênuo em relação ao sistema político chinês, mas queria que os Hugos acontecessem, e não completamente destruídos e queimados.”