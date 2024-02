Lena Dunham brilha em um vestido de alça semitransparente ao abraçar Stephen Fry na estreia de Another End durante o Festival de Cinema de Berlim.

Lena Dunham abraçou Stephen Fry durante a estreia de Another End durante o 74º Festival de Cinema de Berlim, na sexta-feira.

A atriz de 37 anos deslumbrou-se com um vestido semitransparente que apresentava um decote profundo e exibia um vislumbre de suas lindas curvas por baixo.

O vestido de Lena foi decorado com fitas de cetim azul claro e ela combinou com um par de luvas de ópera combinando.

A estrela feminina completou seu look elegante com cabelos castanhos e um atraente par de sapatos de salto metálico.

Enquanto isso, Stephen, 66, parecia elegante em um terno azul marinho sob medida que usava sobre uma camisa branca impecável e gravata pontilhada.

O filme de ficção científica é estrelado por Gael Garcia Bernal e Olivia Williams e é dirigido por Piero Messina de The Wait.

“Depois que Sal perde sua esposa, sua irmã sugere que ele tente um ‘outro final’, uma técnica que implanta a consciência de uma pessoa falecida no corpo de outra pessoa para ajudar no processo de luto”, diz a sinopse oficial.

Isso aconteceu depois que foi revelado que Lena se uniu a seu marido, músico britânico, para escrever um novo programa de TV… sobre uma mulher casada com um músico fracassado.

Too Much for Netflix é criado pela atriz e Louis Felber, com quem se casou em 2021.

A sinopse do projeto, que será filmado no próximo ano, sugere que se trata de uma comédia romântica anterior sobre se americanos e britânicos podem falar a mesma língua.

A série é estrelada por Megan Stalter como Jessica, uma workaholic nova-iorquina de 30 e poucos anos, lutando com um relacionamento rompido que ela pensava que duraria para sempre e lentamente alienando todos que ela conhece.

Quando todos os bairros de Nova Iorque contam uma história sobre o seu mau comportamento, a única solução é arranjar um emprego em Londres, onde planeia viver uma vida de isolamento como a irmã Brontë.

Mas quando ela conhece Felix (Will Sharp) – que é menos o Hugh Grant de Notting Hill e mais o colega de quarto bêbado de Hugh Grant – ela acha impossível ignorar o relacionamento incomum deles, mesmo que isso crie mais problemas do que resolva.

O famoso ator apareceu de ótimo humor ao chegar no tapete vermelho

Olivia Williams, que estrela o filme, parecia simplesmente deslumbrante ao posar para as câmeras

A atriz britânica brilhou com um terno estranho que usou sobre uma camisa branca de gola alta

O filme de ficção científica é estrelado por Gael García Bernal (foto) e é dirigido por Piero Messina, do The Wait.

Agora eles têm que se perguntar: os americanos e os britânicos falam realmente a mesma língua?

Lena disse sobre seu novo projeto: “Este é um espetáculo que está muito próximo do meu coração – criado com meu marido Louis, com meus atores favoritos – os gênios Meg e Will, junto com um grupo de amigos – e em parceria mais uma vez com o elenco, que está por trás das comédias românticas. Isso me moldou.

“A Netflix tem apoiado muito a visão, que é criar uma comédia romântica que nos faça torcer pelo amor, traga alegria, mas também tenha as arestas da vida.”

Lena e Louis se casaram em Londres em 2022 em uma cerimônia surpresa.

Ela revelou que eles se casaram depois de se conhecerem há apenas sete meses, mas não aconselha todos a fazerem o mesmo.

“Ficamos noivos quatro meses depois e nos casamos sete meses depois, algo que eu não recomendaria a todos, mas funcionou para nós”, disse ela.