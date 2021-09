Negociação de bônus onshore da China Evergrande suspensa após rebaixamento de classificação

O Evergrande China Centre está localizado em Hong Kong, China. 25 de agosto de 2021. Fotografia: Tyrone Seo

Títulos Hengda suspendem negociação por um dia após o rebaixamento do CCXI

Suspensão indica maior chance de inadimplência – Analistas

A taxa de retorno deve ser baixa – gestores de fundos

HONG KONG / SHANGHAI, 16 de setembro (Reuters) – Grupo Evergrande da China (3333.HK) A unidade principal, Hengda Real Estate Group Co Ltd, entrou com um pedido na quinta-feira para suspender a negociação de títulos corporativos internos após o rebaixamento do rating, enquanto a segunda maior incorporadora do país enfrenta uma crise de liquidez.

A aplicação surge na sequência de frequentes congelamentos nas negociações de obrigações nos últimos dias pelas bolsas de valores de Xangai e Shenzhen devido à volatilidade do comércio.

Com passivos totais de mais de US $ 300 bilhões, Evergrande está se esforçando para levantar fundos enquanto vacila entre um colapso caótico com implicações de longo alcance, um colapso administrado ou um resgate do governo. Consulte Mais informação

Os participantes do mercado disseram que a suspensão do comércio de títulos corporativos internos de Hendga indica um potencial crescente de inadimplência e reestruturação.

Hengda recebeu notificação em 15 de setembro da agência de classificação China Chengxin International (CCXI) de que suas classificações de títulos foram rebaixadas para A de AA, e que tanto as classificações de títulos quanto a de emissor foram colocadas em uma lista de observação para posteriores rebaixamentos, disse em um arquivamento na bolsa de valores.

Ele disse que Hengda havia pedido a suspensão da negociação de títulos corporativos internos por um dia. Quando o comércio for retomado em 17 de setembro, seus títulos negociados nas Bolsas de Valores de Xangai e Shenzhen serão negociados apenas por meio de transações negociadas.

Um corretor de títulos, que pediu para não ser identificado, disse que as mudanças no mecanismo de negociação provavelmente visavam limitar a participação e reduzir a volatilidade.

“Muitas empresas ajustarão seu mecanismo de negociação de títulos antes de entrarem em default”, disse ele.

O título da empresa em janeiro de 2023 foi apresentado pela última vez em Shenzhen a 24,99 yuans na quarta-feira, e seu título negociado em Xangai em maio de 2023 foi negociado a 30 yuans.

James Shea, um analista de dívidas em dificuldades no provedor de análise de crédito Reorg, disse que os inadimplências em Evergrande foram amplamente avaliados no mercado e que a taxa de recuperação provavelmente seria baixa no caso de uma reestruturação esperada.

“O mercado está absolutamente certo de que a Evergrande ficará inadimplente”, disse Shi. Ele disse que a taxa de retorno muito baixa seria em parte devido às pesadas perdas em muitas das empresas não essenciais da Evergrande, tornando-as difíceis de liquidar.

Um relatório da CreditSights nesta semana disse que a probabilidade de liquidação é baixa se Evergrande entrar em default.

Se os títulos da Evergrande caírem abaixo de 20 centavos por dólar, a avaliação será atraente para investidores impacientes porque a reestruturação pode levar vários anos, disse um administrador de fundos Eagle Bond de Xangai especializado em títulos com classificação de risco.

No mercado offshore, os títulos Evergrande denominados em dólares foram negociados 8,75% em junho de 2025 a 29,375 centavos na manhã de quinta-feira, cerca de 4 centavos a mais que as baixas de quarta-feira, de acordo com o provedor de dados financeiros Duration Finance.

O Goldman Sachs disse em um relatório que, como Evergrande tem títulos em dólar emitidos pela empresa-mãe e por um veículo de propósito especial, os reembolsos em reestruturações em potencial podem diferir entre os dois grupos de títulos, e quaisquer reestruturações em potencial podem ser demoradas.

A preocupação com o possível contágio da crise da dívida de Evergrande se estendeu a outros exportadores chineses de alto rendimento. Índice de dívida de alto rendimento em dólar chinês (.MERACYC) Caiu para 374.646 na quinta-feira de manhã, seu nível mais baixo desde 14 de abril de 2020.

O downgrade do CCXI do desenvolvedor foi o segundo neste mês. O rebaixamento de Evergrande e seus títulos internos de AAA para AA em 2 de setembro tornou os títulos inelegíveis para negociação compromissada. Consulte Mais informação

A agência de classificação S&P esta semana rebaixou Evergrande para “CC” de “CCC”, com uma perspectiva negativa, citando menor liquidez e risco de inadimplência, incluindo a possibilidade de reestruturação da dívida, enquanto a Fitch disse que um default em Evergrande poderia expor muitos setores a um maior risco de crédito . Consulte Mais informação

Reportagem adicional de Samuel Shen em Xangai. Edição de Stephen Coates

