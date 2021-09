O fabricante de sapatos apoiado por Federer valia mais de US $ 11 bilhões em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York

15 DE SETEMBRO (Reuters) – Ações apoiadas por Roger Federer na Holdings (ONON.N) Ela saltou mais de 47% em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York na quarta-feira, estimando a fabricante de calçados em US $ 11,35 bilhões.

O IPO chega em um momento em que equipamentos esportivos, especialmente calçados, estão saindo das prateleiras da maioria dos varejistas, já que o fechamento de academias lideradas pela COVID-19 está forçando as pessoas a correr para se manter em forma.

A empresa vendeu 31,1 milhões de ações em sua oferta pública inicial (IPO) a US $ 24, bem acima da faixa de preço-alvo de US $ 20 a US $ 22, e levantou US $ 746,4 milhões. Seu estoque abriu a $ 35,40.

Fundada em 2010 pelos entusiastas da corrida Olivier Bernhard, David Allemann e Caspar Coppetti, a On investiu um valor não revelado na empresa em 2019.

O 20 vezes vencedor do Grand Slam se juntou à empresa no início deste ano para desenvolver o tênis Roger Pro.

A On também fabrica uma marca de tênis 100% reciclável, chamada Cyclon, feita com mamona. Os calçados estão disponíveis apenas por assinatura e devem ser devolvidos à empresa para a compra de calçados novos assim que estiverem gastos.

A listagem da empresa surge em um momento de crescente demanda global e interesse dos investidores em produtos sustentáveis.

Outra startup focada na sustentabilidade recentemente lançada ao público é Honest Co, a estrela de Hollywood Jessica Alba. (HNST.O) e Oatly Group AB apoiado por Oprah Winfrey (OTLY.O).

E a fabricante de calçados de lã Allbirds entrou com uma oferta pública inicial no mês passado. Consulte Mais informação

A Reuters relatou em abril que o fabricante de sapatos era … Lista de alvos no outono Isso poderia render a ela uma avaliação entre US $ 4 bilhões e US $ 6 bilhões.

Os atuais acionistas da On também ofereceram pouco mais de 5 milhões de ações no IPO, e a empresa não receberá nenhum desses recursos.

Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley e JP Morgan estão entre os licitantes.

(Relatórios de Noor Zainab Hussain de Bengaluru). Edição de Amy Karen Daniel e Anil de Silva

