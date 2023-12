NBA: Detroit Pistons registra 27ª derrota consecutiva em uma única temporada

Detroit (AFP) – Pistões Detroit feito NBA data.

Detroit se tornou o primeiro time da liga a perder 27 jogos consecutivos em uma temporada, após uma derrota por 118-112 para o Brooklyn Nets na noite de terça-feira.

o Nets vencem Pistons Sábado, no Brooklyn, dando-lhes a 26ª derrota consecutiva para empatar com o Cleveland Cavaliers de 2010-11 e o Philadelphia 76ers de 2013-14, com o maior número de derrotas consecutivas em uma única temporada.

Detroit não compartilha mais a etiqueta indesejada.

O próximo é o recorde geral de 28 derrotas consecutivas, estabelecido pelo Philadelphia 76ers desde o final da temporada 2014-15 até o início de 2015-16.

Pelo menos igualar o recorde parece provável com o jogo de quinta-feira à noite contra o líder da NBA, Boston Celtics, fora de casa.

O jogo contra o Brooklyn, assim como a atual temporada, começou promissor.

Detroit teve uma sequência de 9-1 e conseguiu uma vantagem de 14 pontos no primeiro quarto, antes que a defesa fraca e as reviravoltas dessem lugar ao Brooklyn, ampliando a miséria do Motor City.

Os Nets superaram os Pistons por 13 pontos no segundo quarto, liderando por 61-54 no intervalo.

Cade Cunningham marcou 18 de seus 41 pontos no terceiro quarto e fez uma cesta de 3 pontos no início do quarto período para dar ao Detroit uma vantagem de 97-92.

No momento em que os torcedores que lotavam a Little Caesars Arena começaram a gritar ansiosamente por um jogo de playoff, o Nets fez uma sequência de 13 a 0 para assumir a liderança para sempre.

Cunningham fez sua parte para finalmente dar chance de vitória ao time, mas não recebeu muita ajuda e até teve uma virada

Bojan Bogdanovic marcou 23 pontos antes de cometer uma falta e deixar Cam Johnson totalmente aberto para uma cesta de 3 pontos que deu ao Brooklyn uma vantagem de seis pontos faltando 1:40 para o fim do jogo. Jaden Ivey, o quinto colocado geral no ano passado, errou 9 dos 12 arremessos quando o Nets se afastou dele e deu as boas-vindas ao guarda para atirar.

No último minuto, os torcedores fartos começaram a gritar: “Vendam o time!” Venda o time!” mesmo que o dono do Pistons, Tom Gores, não estivesse no prédio para ouvir.

