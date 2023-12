Classificação do Fantasy Football Semana 17: Travessas, Perspectivas, Largadas, Sentadas | DeMarcus Robinson, Marvin Mims e mais

Os Playoffs do Fantasy Football estão a todo vapor e não haveria melhor presente de Natal do que mais uma vitória. Vamos mergulhar em nossas classificações de futebol fantástico da Semana 17, jogos adormecidos e prévias de jogos, aproveitar as melhores (e piores) coisas de Natal e espalhar a alegria.

Observação: todos Das estatísticas são Desde a semana 10 – A menos que seja mencionado. Isso ocorre porque é bom analisar o desempenho recente em comparação com as defesas ao longo do ano, etc., já que os ajustes durante a temporada podem mudar as coisas.

Abreviações

RBTouch% — RB Touch Percentage — A porcentagem do total de toques RB feitos por um jogador

TmTGT% — Porcentagem de gols da equipe — A porcentagem do total de gols da equipe que vai para este jogador

YPRR – jardas por rota percorrida – é um indicador bastante valioso

APA — Ajustar os pontos permitidos (link para tabelas acima)

Jatos em Browns, TNF

Breece Hall tem em média 2,0 a mais de YPC quando os Jets sobem por descidas do que 7+, e os Browns são os favoritos com 7,0 pontos.

Desde que Joe Flacco assumiu, ele está em nono lugar no FPPG (19,6), empatado em primeiro lugar com 10 passes TD e os Browns venceram três com Flacco com média de 351 jardas.

Leões no Cowboys, sábado, 20h15

Os Cowboys permitiram três rushes e receberam dois RBs nos últimos quatro jogos (SEA, PHI, BUF, MIA) depois de apenas cinco e um, respectivamente, nos primeiros 11 jogos.

Os Broncos são o único time desde a despedida dos Lions que não teve uma classificação de wide receiver de pelo menos 11,9 contra eles, o que nove recebedores fizeram nos outros seis jogos.

Patriotas em contas, 13h

Se Rhamondre Stevenson retornar, ele será um mid-RB2 com vantagem e risco, enquanto Ezekiel Elliott estará no RB3 com Stevenson e no RB2 sem ele.

Se Hunter Henry jogar, ele é a opção mais consistente para Billy Zappe, com Demario Douglas atrás dele – embora apenas Henry tenha encontrado a end zone (três touchdowns) fora de Mike Gesicki na semana passada.

Falcons at Bears, 13h

Se Donta Foreman jogar, o backfield será uma bagunça a ser evitada. Se ele ficar de fora (pessoalmente), Khalil Herbert é um RB2/3 de alto risco/recompensa.

Drake London tem 7,1 TmTGT% com Taylor Heinicke contra 24,5 com Desmond Ridder.

Colt Raiders, 13h

Se Josh Jacobs retornar, ele será um dos 20 melhores running backs e, se não, Zamir White essencialmente ocupará seu lugar.

Se Zack Moss jogar, Jonathan Taylor ainda é um RB1, mas Moss é uma grande esperança da liga para um touchdown e/ou alguns toques no grupo RB4.

Carneiros no Giants, 13h

DeMarcus Robinson conseguiu um touchdown em quatro jogos consecutivos. Apenas oito poderiam dizer o mesmo este ano.

Desde Christian McCaffrey (19,5 na Semana 2) e Joe Mixon (13,0 na Semana 3), apenas quatro jogadores marcaram dois dígitos contra o Rams.

Cardeais em Eagles, 13h

Quer Marquise Brown retorne ou não, Greg Dortch é uma boa aposta em uma combinação WR4/5.

Os Cardinals desistiram de oito jogadas de RB com mais de 100 jardas – os próximos mais próximos são os Broncos com cinco.

Santos nos Buccaneers, 13h

Chris Olave tem as oito jardas de recepção mais esperadas (1.162) com 1.041 jardas reais, e os Buccaneers permitiram 2.916 jardas este ano (o máximo).

Baker Mayfield tem apenas cinco jogos abaixo de 16 pontos este ano, e o jogo do Saints não é mais uma preocupação.

49ers nos líderes, 13h

Brock Purdy não apenas acrescentaria uma ameaça aos 49ers, mas também colocaria Sam Darnold em jogo como um QB2 de alto nível com muitos riscos próprios.

Em sua atividade limitada, Jacoby Brissett está jogando com 9,7 YD/ATT e 12,4 YD/Comp, ambos recordes de carreira (7,3 e 11,8 máximos anteriores).

Panteras no Jaguars, 13h

Zay Jones provavelmente estará de fora, mas se ele retornar, considere-o um WR4 de expansão/queda. Se não houver Jones, eu não arriscaria que os Jaguars tivessem opções além de Calvin Ridley e Evan Engram.

Chuba Hubbard marcou dois dígitos em cada um de seus últimos cinco jogos com um mínimo de 17 toques – ficando em 8º lugar no RBTouch% e 13º no FPPG.

Golfinhos em Ravens, 13h

De'Von Acane tem 20,6 RBTouch% e 6,0 TmTGT% com Tyreek Hill e Jaylen Waddle na quadra, em comparação com 27,6% e 8,7% quando qualquer um está fora da quadra.

Desde que assumiu o lugar de Mark Andrews, Isaiah Likely é o TE5 em FPPG (11,4), embora esteja apenas em 13º lugar entre os tight ends em TmTGT% (18,1).

Titãs no Texas, 13h

Supondo que CJ Stroud retorne, ele está de volta à escalação QB1 com Nico Collins, um WR2 bloqueado e Noah Brown em jogo na maioria das ligas.

Estatísticas estranhas: Derrick Henry tem 10 de 11 touchdowns corridos quando os Giants perdem ou lideram por menos de um touchdown, em comparação com apenas um por mais de 7 pontos.

Steelers em Seahawks, 16h

Nos últimos dois jogos, Kenneth Walker teve 83,0 RBTouch%, enquanto Zach Charbonnet teve apenas seis corridas e uma recepção em três alvos.

A semana 16 foi o primeiro jogo de 100 jardas de George Pickens desde a semana 7, e os Seahawks só permitiram a CeeDee Lamb, Brandon Aiyuk e Deebo Samuel o recorde de sua carreira de 90 jardas desde a semana 3.

Carregadores no Broncos, 16h

Se Courtland Sutton não puder ir, Jerry Jeudy é um bom WR3, mas Marvin Mims se torna um Hail Mary interessante, que pode incluir Brandon Johnson em ligas profundas.

Austin Ekeler está de volta à liderança com 81,8 RBTouch%, e os Broncos tiveram apenas três vitórias onde sua margem de pontuação foi de +8 ou superior.

Bengals no Chiefs, 16h

Com Isiah Pacheco fora, Clyde Edwards-Helaire deveria começar, mas se Pacheco for afastado, ele é um RB1 com CEH lançando os dados RB3/4.

Houve apenas três jogadores (Kyren Williams na Semana 3, James Cook na Semana 9 e Zach Moss na Semana 14) que não conseguiram marcar mais de 12 pontos contra o Bengals, e Moss foi chamado para outro touchdown.

Empacotadores em Vikings, SNF

A situação geral dos Packers é uma bagunça. Se Christian Watson retornar, ele será a opção mais bem avaliada, com Jayden Reed em seguida, que poderia ser a primeira escolha sem Watson.

Os Packers desistiram de seis wideouts de dois dígitos nos últimos três jogos (NYG, TB, CAR) e têm média de 20,6 pontos QB nos últimos seis.

Divirta-se com o ranking mundial!

Pat Mayo – um amigo desde alguns anos depois que comecei – e há anos falo sobre as fileiras. Nesta temporada ele criou miniaturas incríveis para seu programa no YouTube. Originalmente, eu iria classificá-los no meu estilo típico de “Fun with Ranks”, mas depois tive dificuldade em escolher o melhor (Darkwing, Suits, TMNT, etc.). Então é a sua vez de classificar! É isso mesmo… aqui estão as 14 miniaturas e uma enquete para deixar a sua opinião vencer!

Desenhos de classificações de maio

Vote aqui!

E se você quiser assistir a grandeza de Pat e eu discutindo (e rindo) juntos sobre classificações, Confira.

Previsões do Fantasy Football da semana 17

🚨 atenção 🚨 Eles podem diferir das minhas classificações e classificações As classificações são a ordem em que iniciarei os jogadores Fora do contexto adicional, como “Preciso do preço mais alto, mesmo que seja arriscado”. Também, com base 4 TDs para QB, 6 RTS, 1/2 PPR

Classificações do Fantasy Football da semana 17

🚨 atenção 🚨

Infelizmente, ainda não existe uma ferramenta perfeita por aí. Eu sei que muitas pessoas estão assistindo isso no seu telefone, mas 1) Use a ferramenta de taxonomia em um PC/laptop/etc. Se possível ou 2) abra-o no navegador do seu telefone, principalmente para usuários de Android, para que a rolagem funcione corretamente.

ECR = Classificação de consenso “especialista” (que não é atualizada por todos constantemente, então aceite-a com cautela).

Ele é atualizado regularmente, então verifique se suas escalações estão bloqueadas.

