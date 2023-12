Blue Jays e Kevin Kiermaier concordam em contrato de um ano

Toronto recebeu um presente do Boxing Day dos Blue Jays hoje como defensor central Kevin Kirmayer Ele está supostamente “perto” de se reunir com o clube, de acordo com Mark Feinsand do MLB.com. De acordo com Ben Nicholson-Smith da Sportsnet, o acordo foi acertado e aguarda exame físico. O novo acordo é um acordo de um ano no valor de US$ 10,5 milhões antes dos incentivos, de acordo com Nicholson-Smith.

Kiermaier, que completou 34 anos em abril, foi a 31ª escolha dos Rays no draft de 2010 e rapidamente provou ser uma das escolhas mais astutas do final da rodada na memória recente. Depois de fazer sua estreia na liga em uma única partida tomando uma xícara de café durante a temporada de 2013, Kiermaier assumiu a posição diária de meio-campo do clube no início de 2014 e permaneceu nessa função por nove temporadas, enquanto se estabeleceu como um zagueiro geracional no tom. Enquanto cortava respeitáveis ​​​​0,248/0,308/0,408 durante seu tempo com os Rays. Ele deixou o clube para se juntar aos Blue Jays em um contrato de um ano na temporada passada, o que funcionou muito bem para ambos os lados, já que o veterano registrou 104 wRC + enquanto disputou 129 partidas, marcando apenas a terceira vez em sua carreira que superou 120. aparições em placas em uma temporada.

Como um defensor central de elite que rebate com a mão esquerda e acertou respeitáveis ​​​​0,260 / 0,321 / 0,431 contra arremessos destros no ano passado, Kiermaier ainda faz sentido para um clube dos Jays que ostenta poucos rebatidas para canhotos e tem uma vaga em o campo externo. No entanto, o clube tem sido repetidamente ligado Cody Bellinger Até este momento do período de férias e com um zagueiro forte no meio de campo Dolton Varsho Eles permanecem no elenco e, em geral, espera-se que busquem uma adição mais ofensiva à sua escalação neste inverno. Isso torna o reencontro do clube com Kiermaier uma surpresa.

No entanto, Kiermaier é certamente um jogador de qualidade; Seu ataque decente e defesa sólida lhe renderam o 31º lugar na lista anual dos 50 melhores agentes livres da MLBTR da MLBTR, onde o projetamos para um contrato de dois anos no valor de US$ 26 milhões. Essa previsão acabou sendo um ano maior e mais de US$ 15 milhões. Se os Blue Jays tivessem avaliado Kiermaier de forma semelhante, eles poderiam ter sentido que um reencontro com o veterano com um desconto relativo era valioso o suficiente para superar as preocupações sobre a produção ofensiva geral do clube no campo externo, que combinou para 99 wRC+ no ano passado, bom para apenas 20º. Nas especializações. Apenas os Marlins tiveram menos produção de sua unidade externa do que Toronto entre os times dos playoffs em 2023.

Também é importante notar que o retorno de Kiermaier não impede necessariamente o clube de adicionar Bellinger ou qualquer outro taco ao time externo. Por mais talentoso que Varsho seja, o jovem de 27 anos está saindo de uma temporada péssima na base, na qual cortou apenas 0,220/0,285/0,389 em 158 jogos, e até mesmo sua temporada mais forte com o Arizona o viu postar um WRC + de apenas 107. Esse tipo de… A produção não está no nível de um defensor esquerdo típico e certamente seria defensável para os Blue Jays transferirem Varsho para uma função de meio período para apoiar os veteranos Kiermaier e George Springer Se isso significa adicionar um taco de impacto à escalação do seu clube. Se o clube optar por seguir esse caminho, adicionar um primeiro batedor como Jorge Soler A mixagem externa ainda pode fazer muito sentido.

Ao discutir especificamente Bellinger, a experiência do jogador de 28 anos na primeira base em 2023 e ao longo de sua carreira também pode ajudar os Blue Jays a encaixá-lo em seu mix posicional, se assim decidirem. É pelo menos plausível imaginar um cenário onde o clube adicione Bellinger e o utilize no campo externo e também na primeira base, onde ele pode soletrar Vladimir Guerrero Jr. E permitir que o jogador da primeira base da franquia do clube passe mais tempo no DH. Listar recurso Os Blue Jays esperam ter uma folha de pagamento de US$ 213 milhões em 2024 após a adição de Kiermaier, um número essencialmente idêntico à sua folha de pagamento de US$ 214 milhões na temporada passada. Com isso dito, o clube certamente tem espaço para mais acréscimos, dadas as anunciadas buscas por superestrelas como Shohei Otani E Yoshinobu Yamamoto Na agência gratuita também Juan Soto através do comércio.

Embora este espaço orçamental restante possa certamente ser utilizado para apoiar ainda mais o estádio, é possível que o clube prefira voltar a sua atenção para o estádio. Partidas Matt Chapman E Wyatt Merrifield Na agência gratuita, deixa os Blue Jays sem titulares comprovados na segunda ou terceira base. Embora pequenos pedaços como Davis Schneider E Eddie Romero mostrou-se promissor e outros como ele Cavan Biggio E Santiago Aspinal Fornecendo profundidade em ambas as posições, adicionar pelo menos um jogador ao mix parece ser uma potencial prioridade para o clube nesta temporada.

Enquanto isso, os Blue Jays reforçaram uma área de fraqueza no elenco ao devolver o quatro vezes defensor externo do Gold Glover a uma posição defensiva de elite. O trabalho de qualidade de Kiermaier em 2023 desempenhou um papel fundamental no 3,8 fWAR de Toronto no campo central, que empatou com Boston na oitava maior produção no beisebol na posição, e ele deve fornecer ao clube uma produção semelhante na próxima temporada se conseguir se manter saudável rumo ao To o time dele. Campanha aos 34 anos.