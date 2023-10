Navio de cruzeiro Royal Caribbean ajuda a evacuar cidadãos dos EUA de Israel

Americanos deixam Israel e chegam a Chipre Um navio que transportava cidadãos norte-americanos e estrangeiros evacuados de Israel chegou a Chipre.

Um navio de cruzeiro da Royal Caribbean International ajudou a evacuar cidadãos americanos de Israel na segunda-feira.

O navio da linha, “Rhapsody of the Seas”, navegava na região, mas cancelou seus itinerários após a guerra entre Israel e o Hamas.

“Agora, com precauções de segurança reforçadas, o nosso navio está a oferecer passagem gratuita, incluindo alojamento e alimentação, aos americanos da região que queiram partir e encontrar um terreno mais seguro”, disse Jason Liberty, presidente e CEO da empresa-mãe da Royal. Grupo Caribenho. , disse ele em um e-mail para a equipe compartilhado com o USA TODAY.

Liberty disse que a operação de evacuação foi realizada em parceria com o Departamento de Estado dos EUA. A Embaixada dos EUA em Israel disse em A Alarme de segurança O embarque começará no domingo com chegada marcada para segunda-feira às 8h, horário local, e o navio navegará de Haifa para Limassol, Chipre.

O navio Rhapsody of the Seas pode acomodar mais de 2.400 passageiros, segundo a Royal Caribbean. local na rede Internet.

“Todo viajante deve ser cidadão dos EUA ou membro da família imediata (cônjuge/parceiro, filhos menores de 21 anos) de um cidadão dos EUA e ter um passaporte válido”, diz o comunicado. A embaixada disse que os viajantes serão responsáveis ​​por organizar o seu alojamento e viajar a partir de Chipre, mas também estão a ser organizados voos charter.

“Este foi um esforço verdadeiramente notável, pois nossas equipes trabalharam incansavelmente na semana passada para tornar esta missão possível”, acrescentou Liberty no e-mail. “Expresso a minha profunda gratidão a todos os envolvidos e especialmente aos oficiais e tripulação do navio pelo seu apoio inabalável a este apelo para servir os outros no meio de uma tragédia inimaginável.”

Muitas empresas de cruzeiros mudaram os seus itinerários após o conflito e, em alguns casos, as escalas em Israel foram totalmente suspensas. O Ministério das Relações Exteriores tem Consultando Para a região, alerta contra viagens para Gaza e insta os viajantes a reconsiderarem a viagem a Israel e à Cisjordânia.

Nathan Diller é repórter de viagens de consumo do USA TODAY e mora em Nashville. Você pode contatá-lo em ndiller@usatoday.com.