Avião de Olaf Scholz evacuado na pista após ataque com foguete em Israel – Politico

O avião do chanceler alemão Olaf Scholz foi evacuado do aeroporto Ben Gurion de Israel na noite de terça-feira devido a ataques de mísseis.

as fotos E Vídeos A publicação nas redes sociais mostra como assessores e jornalistas que viajavam com o líder alemão tiveram de abandonar às pressas o avião e procurar abrigo, deitando-se na pista, enquanto Schulz teria sido evacuado para um abrigo.

“Eu pessoalmente vi explosões no céu como a Cúpula de Ferro israelense [air defense system] “Interceptei dois mísseis”, disse Robin Alexander, vice-editor do diário alemão Welt, que, tal como o Politico, é propriedade de Axel Springer. Escrito em XTwitter anteriormente, em referência aos mísseis interceptados pelo Iron Dome.

Schulz e seus passageiros conseguiram embarcar no avião poucos minutos depois, após realizarem uma verificação de segurança adicional, segundo informou o site “Sky News”. Foto.

O chanceler visitou Israel na terça-feira para expressar a sua solidariedade ao país na sequência do brutal ataque terrorista do Hamas e para aliviar as tensões na região, bem como para melhorar a ajuda humanitária aos civis palestinianos em Gaza. Seu avião foi evacuado quando Schulz pretendia decolar para o Cairo, onde deveria se encontrar com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, na quarta-feira. Na noite de terça-feira, A Houve uma grande explosão hospital na cidade de Gaza, matando mais de 500 palestinos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino liderado pelo Hamas. O Hamas culpou um ataque aéreo israelense; Israel disparou acidentalmente um míssil por militantes palestinos.

No início da noite de terça-feira, Schulz emitiu um alerta ao Irã e ao Hezbollah para não interferirem no conflito entre Israel e o Hamas. O Chanceler disse durante declarações à imprensa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Tel Aviv: “Isso seria um erro grave e imperdoável”. Schulz também enfatizou que a segurança de Israel é parte integrante da política estatal alemã e que o país tem o direito de se defender contra o Hamas.

Mas também emitiu uma nota de advertência velada a Netanyahu de que os seus militares devem respeitar o direito humanitário internacional quando retaliarem contra o Hamas.

“A Alemanha e Israel estão unidos pelo facto de serem Estados democráticos constitucionais. “Nossas ações são baseadas na lei e na ordem, mesmo em situações extremas.” Ele acrescentou que conversou com Netanyahu “sobre maneiras de entregar ajuda humanitária aos residentes de Gaza o mais rápido possível”.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelita lembrou ao líder alemão os massacres nazis como o que ocorreu em Babi Yar, na Ucrânia, em 1941. Netanyahu disse que o último ataque sangrento do Hamas foi “o pior crime cometido contra os judeus desde o Holocausto. ”

Ele acrescentou: “O Hamas é o novo nazismo”.