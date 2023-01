NASA e DARPA discutem nova tecnologia avançada de propulsão

Concepção artística de uma espaçonave alimentada por propulsão termonuclear.

Esclarecimento : NASA

Duas das agências mais inovadoras dos Estados Unidos estão unindo forças para promover o desenvolvimento da propulsão espacial avançada. Um bate-papo paralelo sobre a nova colaboração está agendado para terça-feira de manhã e você pode assistir viver aqui.

Classe de 2023 do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica (AIAA) Fórum de ciência e tecnologia Oficialmente em andamento no National Harbor, Maryland. O tema da conferência deste ano é “Explorando as Fronteiras do Espaço”, e acontecerá de hoje a sexta-feira no Gaylord National Resort & Convention Center. Os palestrantes do fórum abordarão o futuro da exploração espacial e interplanetária, aeronáutica, pesquisa climática e Ciências da Terra, entre Outros tópicos.

Digno de nota é um painel de discussão que acontecerá na terça-feira, 24 de janeiro às 10h ET, durante o qual participarão funcionários da NASA e da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ou DARPA – o Segredo do Pentágono Research Wing – “discutirá a colaboração interagências para desenvolver tecnologias de propulsão espacial para esforços civis e de defesa”, como AIAA Descrever bate-papo lateral.

NASA Live: A transmissão oficial da NASA TV

A sessão estará disponível em televisão da NASAE o aplicativo da NASA e da agência local na rede Internet. Você também poderá assisti-lo na transmissão ao vivo acima.

O administrador da NASA, Bill Nelson, fará um discurso principal, após o qual Stephen Howe, ex-diretor do Centro de Pesquisa Nuclear Espacial (CSNR), moderará um painel de duas pessoas composto pela vice-administradora da NASA, Pam Milroy, e pela administradora da DARPA, Stephanie Tompkins. Milroy tem uma conexão com a DARPA, tendo atuado como vice-diretor da agência no Escritório de Tecnologia Tática de 2013 a 2017.

Não está claro o quão profundamente os palestrantes irão se aprofundar nos detalhes, mas foi ótimo saber Algumas informações concretas sobre os tipos de tecnologias avançadas de propulsão espacial que a NASA e a DARPA procurarão desenvolver , juntamente com descrições de possíveis aplicações futuras. Atualizações sobre projetos em andamento, como espaçonaves motorizadas Propulsão térmica nuclear, também seria bem-vindo. O Programa de Conceitos Avançados Inovadores da NASA (NIAC) recentemente É claro Status da Fase I e financiamento de $ 175.000 para uma equipe da Universidade da Flórida trabalhando em um motor nuclear Um conceito que poderia levar uma espaçonave a Marte em apenas 45 dias.

Isso deve resultar em uma ótima conversa, Estou ansioso para aprender sobre a colaboração e como as duas agências planejam trabalhar juntas.

