O estudo descobriu que alguns minutos de atividade rápida podem ajudar seu cérebro

E se você pudesse olhar para todas as coisas que faz todos os dias – andar de sala em sala, preparar uma apresentação em sua mesa, subir e descer escadas correndo para entregar roupas dobradas ou correr pelo quarteirão – e ver quais ajudam você melhor ou machucar seu cérebro?

Um novo estudo tentou responder a essa pergunta anexando monitores de atividade às coxas de quase 4.500 pessoas no Reino Unido e rastreando seus movimentos 24 horas por sete dias. Os pesquisadores então examinaram como o comportamento dos participantes afetou sua memória de curto prazo, resolução de problemas e habilidades de processamento.

Aqui está a boa notícia: as pessoas que passaram “pequenos períodos de tempo em atividades mais vigorosas – menos de 6 a 9 minutos – em comparação com sentar, dormir ou atividades suaves tiveram pontuações de cognição mais altas”, disse o autor do estudo John Mitchell, um pesquisador médico. Estudante de doutorado no Training Board do Institute of Sport, Exercise and Health da University College London, em um e-mail.

Atividade física moderada é geralmente definida como caminhada rápida, andar de bicicleta ou correr subindo e descendo escadas. Movimentos vigorosos, como dança aeróbica, jogging, corrida, natação e ciclismo em subidas, aumentarão sua frequência cardíaca e respiratória.

estudando, Eles foram publicados na segunda-feira no Journal of Epidemiology and Community Healthdescobriu-se que fazer pouco menos de 10 minutos de esforço moderado a vigoroso por dia melhorou a memória de trabalho dos participantes do estudo, mas teve o maior impacto nos processos executivos, como planejamento e organização.

Mitchell disse que a melhora cognitiva foi modesta, mas com o tempo extra gasto fazendo exercícios mais vigorosos, os benefícios aumentaram.

“Como não monitoramos a cognição dos participantes por muitos anos, pode ser simplesmente que os indivíduos que se movem mais tendem a ter uma cognição mais alta em média”, disse ele. “No entanto, sim, também pode significar que mesmo mudanças sutis em nossas vidas diárias podem ter consequências negativas para nossa cognição”.

Stephen Malin, professor associado do Departamento de Cinesiologia e Saúde da Rutgers University, em Nova Jersey, disse à CNN que o estudo fornece uma nova visão sobre como a atividade interage com o comportamento sedentário e com o sono.

“A compreensão da interação entre sono e várias atividades físicas muitas vezes não é examinada”, disse Mallen, que não participou do novo estudo.

Embora o estudo tenha algumas limitações, incluindo a falta de conhecimento sobre a saúde dos participantes, os resultados mostram como “acumular padrões de movimento em um dia a semana a mês é tão, se não mais importante, do que apenas sair para uma sessão de exercício.” “.

Também havia más notícias: passar mais tempo dormindo, sentado ou apenas realizando movimentos leves foi associado a um efeito negativo no cérebro. O estudo descobriu que a cognição diminuiu de 1% a 2% após a substituição de uma porção equivalente de atividade física moderada a vigorosa por oito minutos de comportamento sedentário, seis minutos de intensidade leve ou sete minutos de sono.

“Na maioria dos casos, mostramos que menos de 7 a 10 minutos de AFMV (atividade física moderada a vigorosa) era prejudicial”, disse Mitchell.

Mitchell enfatizou que essa mudança é apenas uma associação, e não uma causa e efeito, por causa dos métodos observacionais do estudo.

Além disso, os resultados do estudo sobre o sono não podem ser considerados pelo valor de face, disse ele. Um bom sono é crucial para o cérebro funcionar com desempenho máximo.

“A evidência da importância do sono para o desempenho cognitivo é forte”, disse Mitchell, “mas há duas ressalvas principais. Primeiro, o sono excessivo pode estar relacionado a um desempenho cognitivo pior.

Em segundo lugar, a qualidade do sono pode ser mais importante do que sua duração. Nossos acelerômetros podem estimar quanto tempo as pessoas dormiram, mas não podem nos dizer se dormiram bem.”

Estudos adicionais precisam ser feitos para verificar esses achados e entender o papel de cada tipo de atividade. Ainda assim, disse Mitchell, o estudo “destaca como diferenças muito modestas no movimento diário das pessoas – menos de 10 minutos – estão associadas a mudanças muito reais em nossa saúde cognitiva”.