Mookie Betts, Los Angeles Dodgers explodem San Francisco Giants mesmo no NLDS

San Francisco Giants, Los Angeles Dodgers e morte súbita – isso mesmo.

Giants e Dodgers, dois dos competidores mais antigos do esporte, foram separados por um jogo em uma temporada de 162 jogos e duas vezes durante uma série de 19 jogos. Agora, depois de um Walker BuhlerO Dodgers venceu a noite de terça-feira e vai jogar o jogo 5 da National League Division Series pelo direito de avançar para a próxima rodada e enfrentar o Atlanta Braves.

Os Giants e Dodgers entraram com o primeiro e segundo melhores recordes no esporte, respectivamente, e se encontraram na pós-temporada pela primeira vez em mais de 100 anos de história, representando a rivalidade NLDS mais convincente de todos os tempos.

No entanto, ainda parece que o melhor pode estar no futuro.

Os Dodgers e os Giants jogaram quatro partidas tensas, mas não ocorreu uma única mudança na liderança. Os Giants venceram os Dodgers nas partidas 1 e 3; O ataque dos Dodgers apareceu no final do jogo 2 e no início do jogo 4. Agora será Julio Urias, um vencedor de 20 jogos que ajudou a impulsionar os Dodgers à vitória em cada um dos últimos 12 jogos, provavelmente enfrentará Logan Web, que impressionou com 7 rodadas finais no Jogo 1 e ostenta um ERA de 2,63 desde o início de julho.

Chegamos lá porque Buehler se ofereceu para jogar em um breve intervalo pela primeira vez em sua carreira no jogo 4. Chegamos lá porque os Giants fizeram todas as jogadas defensivas imagináveis ​​por meio do vento infernal do jogo três. Cody Bellinger Ele ganhou vida quando mais importava no Jogo 2. Chegamos lá porque Webb se preparou para a ocasião no Jogo 1. Chegamos lá porque os Dodgers e os Giants são tão idênticos que são praticamente incompreensíveis.

Jogo das 5 às 18h07 (horário do Pacífico), quinta-feira, do movimentado Oracle Park em San Francisco.

Apropriado.