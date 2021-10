A mãe de Lincoln, Riley, no início da partida Oklahoma QB x TCU – ‘Vamos ver como vai’

O técnico do Oklahoma, Lincoln Riley, disse na terça-feira que não planeja nomear o zagueiro para o jogo de sábado contra o TCU, dias depois de ter seu primeiro jogador. Caleb Williams substituindo Spencer Rattler E ele levou os Sooners a uma vitória de retorno sobre o Texas.

“Veremos como vai no sábado”, disse Riley.

Após duas viradas iniciais, Ratler foi substituído por Williams, cujo ataque total de 300 jardas foi o maior de todos os tempos por um verdadeiro calouro contra o Texas, levando os Sooners a uma vitória de 55-48 no Red River Showdown. Este foi o último de uma controvérsia construtiva durante a batalha contra o crime de OU. Durante a vitória por 16-13 sobre a Virgínia Ocidental em 26 de setembro, estudantes de Oklahoma vaiaram Rattler após sua interceptação e gritaram “Queremos Caleb”.

“Os fãs pagam por seus ingressos”, disse Rattler à ESPN em uma entrevista ao “College GameDay”. “Na época, não estávamos movendo a bola como queríamos. [That] mostrar-se.”

Ratler não estava ensaiando na segunda-feira, mas Riley disse que ele deu o dia de folga. Rattler voltou a treinar nesta terça-feira, e Riley disse não antecipar uma situação em que um dos jogadores deixaria o time.

“Não há absolutamente nenhuma garantia”, disse Riley. “Não se pode prever o futuro, mas espero que esses dois caras estejam lá até o final da temporada.”

Riley disse que não gosta de alternar os zagueiros no jogo, citando desafios com o ritmo do jogo ou tendo que lidar com diferentes conjuntos de planos de jogo. Mas ele ressaltou que ter os dois jogadores como opção não é negativo para ele.

“Acho que é um grande problema para mim se estou escolhendo entre dois homens que não me sinto pronto”, disse ele. “Estou escolhendo entre duas opções realmente boas que acho que poderiam jogar muito bem – e eles jogaram muito bem.”

Riley defendeu Ratler em meio a especulações da mídia social de que ele é “egoísta”.

“Quero dizer, isso não poderia estar mais longe da verdade”, disse Riley. “E, como técnico, não coloque um cara lá fora se você está preocupado que ele seja egoísta e não esteja mentalmente preso, não esteja pronto para ajudar o time.”

Ele reiterou mais uma vez que Rattler voltou a jogar a conversão de dois pontos que empatou o placar por 41-41 depois de ficar fora do banco, que ele descreveu no sábado e novamente hoje como “a jogada mais importante do jogo”.

“Não sei se em uma resposta posso dar um resumo desse cara, quem ele é, com esse time que está a portas fechadas. O que ele está passando não é fácil. Ele tem sido um grande companheiro de equipe o tempo todo completamente “, disse Riley. Não é perfeito. Ele está aprendendo, está crescendo, cometeu erros como todos nós cometemos naquela vida, mas, se virmos o pior, ele ficará bem. Ele é uma criança, ele é muito bom. jogador. Ele tinha muitos dias grandes e dias brilhantes pela frente. “