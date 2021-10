Emails de Jon Gruden: O ex-técnico da NFL Jeff Fischer responde a alegações decorrentes de escândalo

Jon Gruden foi oficialmente expulso da liga depois de renunciar ao cargo de técnico do Las Vegas Raiders Segunda-feira à noite, na sequência de um escândalo por e-mail que expôs conversas que ele teve com o ex-CEO do time de futebol de Washington, Bruce Allen, que incluíram anos de linguagem racista, homofóbica e misógina – em 2010 e além. As descobertas e as descobertas subsequentes enviaram ondas de choque ao redor da liga, e enquanto eles continuam se recusando a divulgar suas descobertas inteiras, incluindo os e-mails de Gruden, ainda há algumas pessoas pegando os desgarrados da precipitação, uma delas é Jeff Fisher.

Fisher, o ex-diretor técnico de ambos Titãs do Tennessee (anteriormente Houston Oilers) e Los Angeles Rams (Quando eles estavam em St. Louis), Gruden o acusou de se submeter à pressão da diretoria da liga para se alistar Michael Sam, o primeiro jogador assumidamente gay a entrar no draft da NFL. Gruden se referiu a Sam como um insulto anti-gay e escreveu que a NFL não deveria ter “pressionado” Fisher para escolher Sam.

Na terça-feira, Fischer emitiu uma resposta às acusações.

“Michael Sam foi o Jogador Defensivo do Ano da SEC em 2013, e nós o selecionamos no Draft da NFL de 2014 com base em sua produção defensiva e habilidades de passe em campo”, escreveu Fisher. Twitter. “Como técnico principal há mais de 20 anos, selecionamos ou não jogadores com base em uma variedade de características. Sua orientação sexual não terá – e nunca deveria – desempenhar um papel no processo de tomada de decisão. Eu continuo a apoiar Michael, e sua decisão de se tornar o primeiro jogador gay elegível a se inscrever na Liga. Foi preciso coragem para servir de modelo para jogadores de futebol de competição que também podem ser gays.

“Finalmente, a NFL nunca me encorajou ou desencorajou em termos de escolha de um cliente potencial.”

Sam também foi um jogador talentoso do primeiro time em 2013, chamou a atenção de vários times da NFL antes do draft de 2014 e passou um tempo com os Rams e com o time. Cowboys em Dallas Em sua carreira na NFL. Ironicamente, Groden mais tarde se viu treinando uma equipe Raiders com ele Karl Nessib Em sua lista, ele é o primeiro jogador ativo da liga a se declarar gay, e também o primeiro jogador abertamente gay a entrar em campo no jogo (Sam passou uma carreira como treinador de times de Rams e Cowboys). Gruden elogiou publicamente Nesib por sua decisão em junho passado, durante o mês do Orgulho, mas os esqueletos no armário de Gruden revelam uma visão ainda mais sombria dos gays.

Fisher não era o único alvo de Gruden e, como aconteceu com o diretor executivo da NFLPA, DeMaurice Smith – que foi vítima da calúnia racial de Gruden em 2010 – ele optou por não ficar parado e responder ao ataque. Gruden e Raiders se divorciam com seis anos restantes em seu histórico contrato de 10 anos, e suas chances de trabalhar na liga novamente são quase zero.