Mistério de setenta anos resolvido – pesquisadores decifram o antigo ‘texto Kushan desconhecido’

Uma equipe de pesquisadores em início de carreira da Universidade de Colônia decifrou com sucesso o misterioso “Texto Cushan Desconhecido”, um texto que intriga os estudiosos há mais de setenta anos. Após uma investigação de vários anos, os pesquisadores Svenja Ponemann, Jakob Halfmann e Nathalie Korobzo analisaram imagens de esculturas em cavernas, bem como marcas em uma variedade de itens de cerâmica recuperados de vários países da Ásia Central, a fim de juntar as peças do quebra-cabeça. .

Em 1º de março de 2023, eles anunciaram pela primeira vez sua decifração parcial da pouco conhecida escrita Kushan em uma conferência online da Academia de Ciências da República do Tadjiquistão.

Atualmente, cerca de 60% das letras podem ser lidas e o grupo está trabalhando na decodificação das letras restantes. Uma descrição detalhada da descriptografia foi publicada na revista Transações da Sociedade Filosófica.

Uma nova descoberta levou a um avanço

A “Pequena Escrita Kushani” é um sistema de escrita usado em partes da Ásia Central entre cerca de 200 AC e 700 DC. Pode ser associado tanto aos primeiros povos nômades das estepes da Eurásia, como os Yuzi, quanto à dinastia Kushan. Os Kushans estabeleceram um império que foi responsável, entre outras coisas, pela difusão do Budismo no Leste Asiático. Eles também criaram arquitetura e obras de arte monumentais.

Até o momento, são conhecidas dezenas de vinhetas, a maioria das quais originadas nos territórios dos atuais estados do Tadjiquistão, Afeganistão e Uzbequistão. Há também um texto mais longo e trilingue descoberto por arqueólogos franceses na década de 1960 em Dasht-i-Nur, no Afeganistão: numa rocha a 4.320 metros no Monte Karabayo, cerca de 100 quilómetros a sudoeste de Cabul.

O sistema de escrita é conhecido desde a década de 1950, mas nunca foi decifrado com sucesso. Em 2022, uma estatueta bilíngue foi encontrada esculpida em uma rocha no Vale Almusi, no noroeste do Tadjiquistão, a cerca de 30 quilômetros da capital, Dushanbe. Além da escrita Kushan desconhecida, ele também contém uma seção sobre a já conhecida língua bactriana.

Esta descoberta levou a novas tentativas de muitos pesquisadores de decodificar o texto, independentemente uns dos outros. Eventualmente, linguistas da Universidade de Colônia conseguiram decifrar parcialmente o sistema de escrita em colaboração com o arqueólogo tadjique Dr. Popomolo Popomoloev, que foi fundamental na descoberta e documentação do bilinguismo.

Sucesso 200 anos depois de decifrar os hieróglifos egípcios

A equipe aplicou uma metodologia baseada na forma como textos desconhecidos foram decifrados no passado, nomeadamente hieróglifos egípcios usando a Pedra de Roseta, o antigo cuneiforme persa ou escrita grega B: graças ao conteúdo conhecido de uma inscrição bilíngue encontrada no Tajiquistão. (escrita bactriana e escrita Kushan desconhecida) e inscrição trilíngue do Afeganistão (escrita Gandhari ou indo-ariana média, bactriana e escrita Kushan desconhecida), Poneman, Haveman e Korobzo foram capazes de tirar conclusões gradualmente sobre o tipo de escrita e a linguagem.

Este avanço foi finalmente possível graças ao nome real Vima Takhtu, que aparece em ambos os textos paralelos bactrianos, e ao título “Rei dos Reis”, que pode ser identificado nas seções correspondentes do pouco conhecido texto Kushan. O título, em particular, provou ser um bom indicador da linguagem subjacente. Passo a passo, usando o paratexto bactriano, os linguistas foram capazes de analisar mais sequências de letras e determinar os valores fonéticos de letras individuais.

Uma chave para uma melhor compreensão da cultura Kushan

De acordo com o grupo de pesquisa, a escrita Kushan registrou uma língua iraniana média completamente desconhecida, que não é idêntica ao bactriano nem à língua conhecida como Khotanese Saka, que já foi falada no oeste da China. Talvez a língua ocupe uma posição intermediária no desenvolvimento entre essas línguas.

Poderia ser a língua da população estabelecida no norte da Báctria (em parte do território do atual Tadjiquistão) ou a língua de alguns povos nômades da Ásia Interior (os Yuzi), que originalmente viviam no noroeste da China. Por um certo período de tempo, parece ter servido como uma das línguas oficiais do Império Kushan ao lado do bactriano, do gandhari/indo-ariano médio e do sânscrito. Como nome principal, os pesquisadores sugerem o termo “Eteo-Tocharian” para descrever a língua iraniana recém-identificada.

O grupo está a planear futuras viagens de investigação à Ásia Central, em estreita cooperação com arqueólogos tadjiques, onde são esperadas novas descobertas de mais inscrições, e já foram identificados locais potenciais promissores. “Decifrar este texto pode ajudar a avançar a nossa compreensão da língua e da história cultural da Ásia Central e do Império Kushan, semelhante a decifrar hieróglifos egípcios ou símbolos maias para a nossa compreensão do antigo Egito ou dos maias”, disse a primeira autora, Svenja Bonemann. Civilização.”

Referência: “Decifração parcial dos símbolos anônimos de Kushan” por Svenja Bonemann, Jakob Halfman, Nathalie Korobzo e Popomolo Popomoloev, 12 de julho de 2023, Transações da Sociedade Filosófica.

doi: 10.1111/1467-968X.12269