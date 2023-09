Variante Birola Covid: Quais são os sintomas da nova cepa?

Inscreva-se para receber nosso e-mail gratuito do Health Check para receber nossa análise exclusiva da Health Week Receba nosso e-mail de validação gratuito

A nova variante altamente mutada da Covid, Pirula, registou um aumento no número de casos no Reino Unido, o que encorajou o governo do Reino Unido a introduzir a vacinação no outono.

Pirola, ou BA.2.86, é a última cepa Omicron a surgir neste verão, preocupando os especialistas porque contém 34 outras mutações, o que poderia facilitar a evasão às vacinas.

Seu surgimento ocorre no momento em que o Reino Unido registrou 100.516 novos casos de Covid em 10 de setembro, de acordo com Estudo de Saúde Zoe.

Até agora, Pyrula foi detectada em 15 países ao redor do mundo, de acordo com o rastreador de variantes da Covid Jesid. Incluído:

Dinamarca

França

Estados Unidos da América

Suécia

Tailândia

Israel

Espanha

Canadá

Portugal

Austrália

Alemanha

Coreia do Sul

Japão

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido (UKHSA) confirmou 34 casos de Pyrula na Inglaterra, até 4 de setembro. Cinco pessoas foram levadas ao hospital, mas nenhuma morte foi relatada.

Dos 34 casos, 28 foram causados ​​por um único surto em uma casa de repouso em Norfolk, disse a UKHSA. Os outros seis casos estão localizados no leste da Inglaterra, Londres e noroeste da Inglaterra.

Dois casos de infecção por Pirra também foram relatados na Escócia, de acordo com a Public Health Scotland.

Quais são os sintomas?

Pirula é uma cepa de Omicron. De acordo com Estudo de Saúde ZoeOs cinco sintomas mais comuns do omicron são:

Nariz escorrendo

dor de cabeça

Fadiga (moderada ou grave)

Espirrando

dor de garganta READ NASA confirma lançamento do telescópio na véspera de Natal

Espirrar é um dos sintomas mais comuns do omicron (Getty Images/iStockPhoto)

No entanto, três outros sintomas foram comumente relatados, de acordo com novo Mundo:Diarréia, irritação ocular e erupção cutânea.

Renu Bindra, Diretor de Incidentes da UKHSA, disse: “Embora BA.2.86 tenha um grande número de mutações no genoma viral em comparação com outras variantes do Covid-19 atualmente em circulação, os dados até agora são muito limitados para tirar conclusões firmes sobre o impacto deste vírus.” “. Terá um impacto na transmissibilidade, gravidade ou propriedades de escape imunológico do vírus.

“Há claramente algum grau de propagação comunitária generalizada, tanto no Reino Unido como a nível mundial, e estamos a trabalhar para determinar toda a extensão disso. Entretanto, continua a ser essencial que todos os elegíveis se apresentem para receber a vacina de Outono assim que esta for lhes é oferecido.

O Departamento de Saúde e Assistência Social (DHSC) anunciou na semana passada que O programa de vacinas será lançado no outono a 11 de setembro por precaução após o aparecimento de Pirola.