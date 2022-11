Mísseis da Polônia Prejudicam o Dólar; Declínio de estoque

LONDRES (Reuters) – As ações globais recuaram das máximas de dois meses nesta quarta-feira, enquanto o dólar, porto seguro, caía, depois que o presidente da Polônia disse que o míssil que atingiu seu país pode ter sido um míssil de defesa ucraniano perdido, dissipando temores sobre sua origem. Rússia.

O alívio inicial foi suficiente para encorajar alguns fluxos para ações e commodities, mas com os ganhos nas últimas duas semanas, os investidores aproveitaram a notícia como uma oportunidade para realizar lucros, dado o cenário econômico fraco na Europa e na China.

“É o pior quando ouvimos essas notícias. Mesmo que não sejam da Rússia, ainda causam incerteza nos mercados e o mercado europeu está particularmente frágil, caminhando para certa recessão no próximo ano devido à crise energética e às tensões geopolíticas.” disse Raed Al-Khader, analista sênior de mercado da Equiti.com.

Dados divulgados na quarta-feira mostraram que as vendas no varejo dos EUA subiram 1,3% em outubro, em comparação com as expectativas de um aumento de 1,0%, mostrando que os consumidores não foram dissuadidos pela alta inflação no mês passado.

Isso elevou o dólar, reduzindo algumas das perdas do dia e pesando fortemente sobre as ações europeias.

Stokes 600 (.STOXX) Ele caiu 0,8% em relação à alta de dois meses de terça-feira, arrastado pelo setor automotivo depois de um relatório de que a Mercedes-Benz da Alemanha cortou os preços dos carros elétricos na China, pois as vendas diminuíram.

DAX alemão (.GDAXI) Desceu 0,9%, enquanto o índice britânico FTSE 100 caiu (.FTSE) suavizado 0,2%

Índice MSCI All-World (.MIWD00000PUS) Ele pairou em torno dos mínimos de hoje, com queda de 0,2%.

Quando o míssil atingiu, a Polônia, membro da Otan, inicialmente disse que um míssil de fabricação russa era responsável e convocou o embaixador da Rússia em Varsóvia para uma explicação depois que Moscou negou a responsabilidade.

O dólar, considerado um porto seguro em momentos de turbulência geopolítica ou de mercado, subiu durante a noite antes de cair ao longo da sessão europeia. Mas reduziu suas perdas após os números das vendas no varejo, caindo 0,1% em relação a uma cesta das principais moedas.

“A reação inicial foi compreensível, dado que um ataque deliberado a um membro da Otan seria um grande passo de escalada”, disse Jim Reid, estrategista do Deutsche Bank.

“Logo ficou claro que era altamente improvável que fosse um ataque direto.”

Os futuros de ações dos EUA lutaram para recuperar terreno, com o S&P 500 e-minis caindo 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 caindo 0,3%.

O euro, que atingiu seu nível mais alto desde o início de julho nesta semana, subiu 0,5%, para US$ 1,0403, enquanto a libra subiu 0,2%, para US$ 1,1889, depois que dados do Reino Unido mostraram que a inflação ao consumidor subiu mais do que o esperado em outubro.

Com as tensões políticas injetando volatilidade nos mercados, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 1 ponto base para 3,79%, perto do menor nível em um mês.

O ouro subiu 0,2% no dia, para US$ 1.776 a onça, apoiado por um dólar ligeiramente mais fraco, enquanto os futuros do petróleo Brent caíram 0,6%, para US$ 93,33 o barril, após cair de uma alta noturna de US$ 94,79.

Reportagem adicional de Shriyashi Sanyal em Bengaluru, Ankur Banerjee em Cingapura e Shi Yu; Edição por Edwina Gibbs, Edmund Kellman, Simon Cameron Moore, John Stonestreet, Barbara Lewis

