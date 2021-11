Miramax processa Quentin Tarantino sobre eventos NFT planejados para ‘Pulp Fiction’

O estúdio de Hollywood Miramax processou o diretor Quentin Tarantino na terça-feira sobre os planos de vender colecionáveis ​​digitais baseados em seu filme de 1994 “Pulp Fiction”.

Tarantino anunciou recentemente que venderá uma série única Ícones insubstituíveis, ou NFTs, com base em seu script manuscrito de 1995 Golden Palm vencedor do filme descreva-o Do Festival de Cinema de Cannes como uma coleção de “histórias de lojas de poucos centavos ambientadas na Lowlife de L.A.”

uma local na rede Internet Para as vendas NFT, eles dizem que incluirão uma versão digital do filme inteligente e “icônico” queijo real Além da gravação, Tarantino revela “segredos” sobre o projeto.

A ação movida pela Miramax, produtora do filme, é propriedade de Bein Media Group e ViacomCBS afirmam que Tarantino também planeja vender NFTs para digitalizar páginas e adereços de filmes digitais.

“A Miramax está errada – pura e simplesmente”, disse o advogado de Tarantino, Brian Friedman, em um comunicado ao NBC News na quarta-feira.

“O contrato de Quentin Tarantino é claro: ele tem o direito de vender NFTs a partir de seu roteiro manuscrito de ‘Pulp Fiction’, e essa tentativa fracassada de impedi-lo de fazê-lo fracassará”, disse Friedman. “Mas a decisão implacável da Miramax de divulgar informações confidenciais sobre os contratos e reparações dos cineastas manchará sua reputação de maneira irreparável muito depois de este caso ter sido encerrado.”

De acordo com a ação, que busca indenizações não especificadas, o advogado respondeu à carta de cessação e desistência da Miramax de 4 de novembro dizendo que Tarantino se reserva o direito de publicar o texto.

A Miramax argumentou no processo que a publicação impressa e os NFTs não são a mesma coisa.

“A proposta de venda de algumas páginas do script original ou cenas como um NFT é uma transação única, não constitui uma publicação e não se enquadra de forma alguma no significado pretendido de ‘publicação impressa’ ou ‘publicação do script ‘”, diz o terno. “O direito de vender os NFTs por tais trechos de qualquer cópia do roteiro para Pulp Fiction pertence e é controlado pela Miramax.”

No processo, que foi movido na corte federal de Los Angeles, a Miramax argumenta que Tarantino essencialmente assinou os direitos de “todas as mídias” para “Pulp Fiction” em perpetuidade quando o filme estava em desenvolvimento em 1993.

“A Miramax tem os direitos necessários para desenvolver, comercializar e vender filmes NFT em conexão com sua Deep Film Library”, diz o processo.

revisão (17 de novembro de 2021, 8:21 PM hora leste): Uma versão anterior deste artigo escrevia incorretamente o primeiro nome do advogado de Quentin Tarantino. É Brian Friedman, não Brian Friedman.