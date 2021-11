No Way Home ‘assediar os bandidos das franquias anteriores’

Será difícil pegar esses bandidos “como moscas”.

A Sony Pictures lançou o último trailer de “Homem-Aranha: No Way Home”, que supostamente apresenta uma classe de vilões clássicos antes da criação do Universo Cinematográfico Marvel.

“Eles estão começando a chegar, não posso impedi-los”, disse o Dr. Strange (interpretado por Benedict Cumberbatch) Em uma prévia épica de três minutos para clicarQue será exibido nos cinemas no dia 17 de dezembro.

Conforme retratado no trailer que atualmente está se tornando viral com quase 25 milhões de visualizações durante a noite, “No Way Home” pega a varinha do filme anterior da Marvel, no qual a identidade do Homem-Aranha (Tom Holland) foi revelada. Isso leva o caluniador da web a procurar a ajuda do Doutor Estranho, que lança um feitiço sobre o método neuralizer de “Men in Black” Para fazer as pessoas esquecerem quem ele é.

Infelizmente, graças a um acidente no multiverso, uma fila mortal de vigaristas de franquias anteriores do Homem-Aranha surgiu, incluindo o Duende Verde de Willem Dafoe de “Homem-Aranha” e “Homem-Aranha 2” Dr. Otto “Doc Ock” Octavius, interpretado por Alfred Molina.

O mais recente trailer de “Homem-Aranha: No Way Home” chegou, trazendo algumas grandes surpresas para o mais recente lançamento de MCU do Homem-Aranha. Sony Pictures

Eles também reprisam o papel do feliz vilão Electro (Jamie Foxx) de The Amazing Spider-Man 2, Sandman de Thomas Haden Church de Spider-Man 3 e Rhys Ifans ‘the Lizard de The Amazing Spider de 2012.

Pôster “Homem-Aranha: No Way Home”. As coisas parecem dar errado na última entrada, o que leva a uma série de bandidos do Spidey das franquias anteriores “Homem-Aranha” da Sony (antes do MCU sair). maravilha

Além do elenco mencionado, “Homem-Aranha: No Way Home” contará com Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau e Marisa Tomei. John Watts estará na cadeira do diretor novamente.

A Holanda disse anteriormente que o arquivo. filme seria “o fim” da franquia atual.

