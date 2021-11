O rapper Young Dolph foi morto em um tiroteio em Memphis – Kero News 7 Seattle

Memphis, Tenn. – Um tiroteio em Memphis tirou a vida do rapper Young Dolph na quarta-feira, WHBQ-TV relatadoCitando fontes anônimas de aplicação da lei.

O tiroteio aconteceu por volta da 13h na Makeda’s Butter Cookies Bakery em South Memphis. De acordo com WHBQ. O dono da loja, Maurice Hill, disse à estação de notícias que Young Dolph, cujo nome verdadeiro era Adolph Robert Thornton Jr., tinha ido à loja comprar biscoitos quando alguém passou de carro, atirou nele e o matou.

Atualização 17:37 EST 17 de novembro: O prefeito de Memphis, Jim Strickland, pediu calma após o assassinato do rapper Young Dolph na quarta-feira.

“Para homenagear todas as vítimas de crimes violentos, peço calma em nossa cidade para permitir que o Departamento de Polícia de Memphis faça sua parte para prender os responsáveis, Strickland chilro.

Stickland também acrescentou que a morte do rapper “serve como outro lembrete da dor que o crime violento traz”.

Para homenagear todas as vítimas de crimes violentos, peço calma em nossa cidade para que a Polícia de Memphis faça a sua parte na prisão dos responsáveis.

Também gostaria de pedir aos motoristas que continuem evitando a área da linha aérea e a I-240. Major Jim Strickland (@MayorMemphis) 17 de novembro de 2021

Atualização 4:44 PM EST 17 de novembro: A agência de artes cênicas, a agência de talentos que representou Young Dolph, disse em um comunicado que estava “profundamente chocado e triste” com a morte do rapper.

O representante da APA disse em um comunicado à diverso. “O mundo perdeu um ícone, um grande homem e um artista amado capturado tão cedo. Sua dedicação, determinação, trabalho árduo e lealdade a todos ao seu redor sempre estiveram em primeiro lugar e faremos muita falta. Nossos pensamentos e orações por sua família neste momento mais difícil. ”

Na cena do tiroteio na companhia aérea. Ouvi dizer que o rapper Young Dolph de Memphis pode ter sido vítima de um tiroteio. Cookie Makeda foi baleada. pic.twitter.com/Dw1nTcKV3C – Jeremy Pierre Fox 13 (@JeremypierreFOX) 17 de novembro de 2021

Young Dolph, 36, lançou seu álbum de estreia “King of Memphis” em 2016. Seu segundo álbum, “Rich Slave” foi lançado em 2020 e alcançou o número quatro na Billboard 200. Ele era conhecido em toda a área de Memphis, distribuindo perus On No Dia de Ação de Graças, por meio da Memphis Ministries Sports Charitable Foundation, ele conversou com crianças em idade escolar e doou dinheiro para seu antigo colégio, WHBQ mencionado.

Multidões se reuniram no local do tiroteio na tarde de quarta-feira, e as lágrimas caíram ao chão, de acordo com a estação de notícias. as autoridades WHBQ. Disse Essa outra pessoa estava com o Young Dolph no momento do tiroteio.

As autoridades não divulgaram imediatamente informações sobre o atirador, WHBQ mencionado.

Em homenagem ao jovem Dolph. PARIS, FRANÇA – 29 DE NOVEMBRO: Young Dolph de Young Dolph & Key Glock realizada no Le Trianon em 29 de novembro de 2019 em Paris, França. (Foto de David Wolfe-Patrick / Redfernce para a ABA) (David Wolf-Patrick / Redferns)

