Messenger finalmente obtém criptografia de ponta a ponta por padrão

Meta é Lançamento Criptografia ponta a ponta para conversas e chamadas individuais no Messenger, finalmente cumprindo uma promessa que está em andamento há muito tempo. A empresa afirma que quando a criptografia ponta a ponta estiver ativada, somente você e a pessoa para quem você está enviando uma mensagem no Messenger poderão ver seu conteúdo.

Os bate-papos criptografados foram introduzidos pela primeira vez como um recurso de assinatura no Messenger em 2016, mas em pouco tempo, mensagens criptografadas de ponta a ponta e chamadas para conversas individuais se tornaram a norma a partir de agora.

“Isso levou anos para ser feito porque levamos nosso tempo para acertar”, disse Loredana Crisan, vice-presidente do Messenger, em comunicado conjunto. A beira. “Nossos engenheiros, programadores, designers, especialistas em políticas e gerentes de produto trabalharam incansavelmente para reconstruir os recursos do Messenger desde o início.”

De acordo com Chrisanne, você não sacrificará os recursos do Messenger ao usar bate-papos criptografados, então ainda poderá usar itens como temas e interações personalizadas. No entanto, Crisan ressalta que pode levar algum tempo para que todas as conversas do Messenger mudem para a criptografia padrão.

Você terá que criar um PIN para suas conversas criptografadas do Messenger se quiser trazê-las para um novo dispositivo.

Embora seja uma boa jogada, é criptografia de ponta a ponta para conversas em grupo do Messenger Ainda é opcional por agora. As mensagens do Instagram também não são criptografadas por padrão, embora Meta tenha dito em agosto que isso aconteceria “logo após” as conversas virtuais privadas do Messenger entrarem no ar.

O CEO Mark Zuckerberg anunciou em 2019 que a empresa planejava migrar para mensagens efêmeras criptografadas em seus aplicativos de mensagens. “Acredito que o futuro das comunicações mudará cada vez mais para serviços privados e encriptados, onde as pessoas podem ter certeza de que o que dizem umas às outras permanecerá seguro e que as suas mensagens e conteúdos não permanecerão para sempre”, escreveu ele num comunicado. Compartilhar Facebook. “Este é o futuro que espero que possamos ajudar a alcançar.” READ Futuros de ações dos EUA e da Europa sobem, petróleo se recupera

Ativar a criptografia por padrão significa que o Meta não apenas poderá ver o conteúdo da maioria das conversas do Messenger, mas também não poderá entregá-las às autoridades. No ano passado, a empresa ganhou as manchetes quando uma menina de 17 anos de Nebraska e sua mãe enfrentaram acusações criminais por realizarem um aborto ilegal depois que a polícia obteve seu histórico de bate-papo no Messenger. Os defensores da anticriptografia dizem que a tecnologia torna difícil encontrar pessoas mal-intencionadas em aplicativos de mensagens como o WhatsApp, que já são criptografados por padrão.

“Criador. Viciado em mídia social que gosta de hipster. Fã da web. Fanático por álcool apaixonado.”