Exportações da China crescem pela primeira vez em 6 meses para apoiar fábricas

PEQUIM (Reuters) – As exportações da China cresceram pela primeira vez em seis meses em novembro, sugerindo que as fábricas na segunda maior economia do mundo estão atraindo compradores com preços reduzidos para superar um longo declínio na demanda.

Os dados mistos da indústria transformadora de Novembro mantiveram vivos os apelos por mais apoio político para apoiar o crescimento, mas também levantaram questões sobre se as pesquisas baseadas principalmente no sentimento negativo teriam mascarado uma melhoria nas condições.

Dados alfandegários mostraram na quinta-feira que as exportações cresceram 0,5 por cento em termos anuais em Novembro, em comparação com um declínio de 6,4 por cento em Outubro e superando o declínio de 1,1 por cento esperado numa sondagem da Reuters. As importações caíram 0,6%, superando as expectativas de um aumento de 3,3% e revertendo o salto de 3,0% do mês passado.

“A melhoria nas exportações está em grande medida em linha com as expectativas do mercado… O crescimento sequencial nas exportações da China fortaleceu-se nos últimos meses”, disse Qiu Zhang, economista-chefe da Pinpoint Asset Management. “Também há sinais de luz verde nos dados de exportação de outros países asiáticos nos últimos meses.”

Gráficos da Reuters

O Índice da Área Seca do Báltico, uma medida importante do comércio mundial, subiu para um máximo de três anos em Novembro, apoiado pela melhoria da procura de bens industriais, especialmente por parte da China.

As exportações da Coreia do Sul, outra medida da saúde do comércio global, aumentaram pelo segundo mês em Novembro, impulsionadas pelas exportações de chips, que encerraram 15 meses de declínio.

O comércio com os principais homólogos da China também apresentou um cenário positivo, com as exportações para os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Taiwan a aumentarem em Outubro.

Exportações com desconto

No entanto, a curto prazo, a pressão sobre os fabricantes chineses dá poucos sinais de diminuir completamente.

O índice oficial de gestores de compras da China revelou na semana passada que as novas encomendas de exportação se contraíram pelo nono mês consecutivo, enquanto um inquérito ao sector privado destacou as dificuldades que os proprietários de fábricas enfrentam para atrair compradores estrangeiros pelo quinto mês.

Uma vista aérea mostra contêineres e navios de carga no porto de Qingdao, na província de Shandong, China, em 9 de maio de 2022. Imagem capturada por um drone. China Daily via Reuters/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento

“Embora os volumes de exportação tenham atingido um novo máximo, foram apoiados pelos exportadores que reduziram os preços”, observou Zichun Huang, economista para a China da Capital Economics.

“Duvidamos que esta força continue, pois os exportadores não conseguirão continuar a baixar os preços por muito mais tempo”, alertou Huang.

Os preços à saída das fábricas no PMI oficial contraíram pelo segundo mês em Novembro, enquanto os custos dos factores de produção aumentaram pelo quinto mês consecutivo.

No entanto, alguns analistas apontam para um crescimento mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre e para uma série de dados, na sua maioria optimistas, de Outubro, e dizem que os dados recentes e rigorosos pintam um quadro menos sombrio da saúde económica do gigante asiático do que inquéritos baseados no sentimento. . Dizem que os dados concretos também sugerem que as medidas de apoio emergentes de Pequim desde Junho tiveram algum efeito.

“Os dados mostram que a procura externa é mais forte do que pensávamos e a procura interna é mais fraca do que pensávamos”, disse Dan Wang, economista-chefe do Hang Seng Bank China. “Os maiores produtos de exportação continuam a ser máquinas elétricas e automóveis, pelo que a procura na Europa e na Rússia aumentará os envios para o exterior.”

Recuperação desigual

Os analistas dizem que é demasiado cedo para saber se o apoio político mais recente será suficiente para apoiar a procura interna e até que ponto será sustentável qualquer aumento na procura externa, uma vez que o imobiliário, o desemprego e a fraca confiança das famílias e das empresas ameaçam uma recuperação sustentável a nível interno.

O Fundo Monetário Internacional actualizou em Novembro as suas previsões de crescimento para a China para 2023 e 2024 em 0,4% cada, mas isto partiu de uma base mais baixa. Na terça-feira, a Moody’s emitiu um alerta sobre a redução da classificação de crédito da China para A1.

Os mercados chineses parecem refletir esta cautela, com o yuan caindo em relação ao dólar após os dados, enquanto o índice blue-chip CSI300 do país caiu 0,44% e o Hang Seng de Hong Kong perdeu 1,46%.

As importações de petróleo bruto da China em Novembro caíram 9,2% em termos anuais, o primeiro declínio anual desde Abril, uma vez que os elevados níveis de stocks e a fraca actividade industrial pesaram sobre a procura de produtos como o gasóleo. Mas as importações de minério de ferro aumentaram ligeiramente no mês passado.

“Embora a procura de exportações tenha melhorado, não está claro se as exportações poderão contribuir como um pilar do crescimento no próximo ano”, alertou Zhang, da Pinpoint Asset Management.

“As economias europeia e norte-americana estão a abrandar. A China ainda precisa de confiar na procura interna como principal motor do crescimento em 2024.”

(Reportagem de Joe Cash Edição de Shri Navaratnam)

